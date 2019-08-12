口罩男撿到提款卡！一招破解「6位數密碼」　盜領46萬還送錢給爸

記者郭世賢／基隆報導

新北市金山區1名蔡姓女子，因農會提款卡遺失，向農會辦理掛失手續後，2019年1月某日提款時，竟發現戶頭裡46萬餘元存款僅剩581元，趕緊報警處理。警方調閱監視器逮到羅男，警方依侵占遺失物罪嫌送辦。基隆地方法院近日審結，法院判處羅男罰金1萬元，有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

蔡女2019年1月某日，不慎遺失提款卡，事隔一個月要轉帳時，才發現金融提款卡不見，向農會辦理掛失，赫然發現帳戶內僅剩581元，短少了46萬餘元，存款帳戶款項均已遭盜領，立刻通報警方，警方調閱提款監視器畫面，鎖定羅男。

▲ 金山女農會提款卡遺失，口罩男猜出密碼盜領17次46萬飛了。（圖／資料照／記者郭世賢攝，下同）

警方根據監視器畫面，清楚看到該竊嫌戴著口罩，走進農會提款機，拿著偷來的提款卡，他正在ATM提款，但提出來的款都是蔡女的，這盜領過程全被拍下，將戶頭裡的錢盜領一空，還不時注意上頭監視器。

蔡女向農會調閱交易明細後發現，自2019年1月14日起開始提領至19日止6天，總共被盜領17筆，14筆在金山農會提領，另外3筆遠在桃園平鎮農會領取，合計共46萬元餘元。經警方詢問，蔡女表示，平時未曾將提款卡交給他人，也未曾告訴他人密碼，對於帳戶內款項遭提領一無所知。

檢警調查，羅男拾獲蔡女的提款卡後，便到附近的ATM嘗試提款，結果竟然真讓他猜中提密碼成功領取。羅男辯稱，取得蔡女提款卡、健保卡後，依照健保卡上號碼破解6位數密碼，分17次盜領46萬餘元，拿去購買金飾、手錶等物品，還拿數萬元給其不知情的父親。

法官審結，認定羅男觸犯侵占遺失物罪，判罰1萬元，羅男5年內沒有判刑紀錄，迄今未與被害人達成和解，另觸犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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▲ 口罩男猜出密碼盜領17次46萬飛了。（圖／記者郭世賢翻攝）