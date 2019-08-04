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影／車庫停車…人妻被陌生男「刺殺殞命」血濺染地　真相曝光網驚：做了替死鬼

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記者鄭思楠／綜合報導

重慶市31日一位黃姓人妻在社區地下車庫取車時，突然被一位年輕男子持刀襲擊，身中多刀倒地身亡死狀恐怖，屍體附近地板全被血染紅。據社區一位知情者透露，死者和行兇男子互不認識，「男子行兇後根本沒跑。」警察接到報案後，立馬趕赴現場，把男嫌當場抓獲。

據《澎湃新聞》報導，18歲的兇嫌當天因失戀到白鶴路事發社區尋找前女友，找了一圈沒有找到，情緒失控持水果刀將一過路女子刺傷致死。據曝光影片看到，兇嫌當時裸上身，穿著黑色長褲，被警方控制。血案附近一家花店老闆透露，女死者和行兇男互不認識。社區另外一家便利店的老闆透露，「當時車庫裡面沒人。」

▲▼黃姓人妻在車庫被陌生男當場刺死。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲黃姓人妻在車庫被陌生男當場刺死。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

當地警方8月1日通報，「18歲的甘姓男子因失戀到事發社區，尋找前女友但沒找到，情緒失控持水果刀將路過的41歲黃姓女子捅傷致死。」目前，警方已經刑拘兇嫌，正在進一步偵辦案件中。

網友氣憤發文，驚呼言語無法表達震驚和憤怒，「我的媽呀，前女友命大，別人做了替死鬼」、「帶著刀找女朋友，本來是想幹什麼」、「喪心病狂，可以死刑了」、「尋到了就是刺殺前女友，反正就是要殺個人泄私憤」、「變態這麼多，用什麼保障女生的安全？」、「變態狂太多了，極度扭曲」、「可憐的無辜路人」。

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關鍵字：兇殺,人妻,,車庫,謀殺,前女友

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