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社會 社會焦點 保障人權

兒趁父病危盜領5百萬養老金　「非本人意願且沒錄音」法官判兒侵權歸還

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▲陳男因沉迷手機遊戲，到農會盜領阿嬤的1000元存款花用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲不肖兒趁父病危偷領5百多萬存款，「沒有錄音」法官判侵權歸還。（圖／示意圖與本案無關／記者黃孟珍翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名黃姓男子，因年歲已高加上病痛纏身，2016年起住進兒子家中希望得到照顧，沒想到二度急救住院期間，兒子趁機偷領走黃父的529萬元的養老金存款，黃父親住院康復回到兒子家，竟遭兒子家暴，2018年黃男無奈由女兒接回，至金融機關辦理相關手續才發現存款遭兒子領走，黃父一氣之下向法院告兒子竊盜、偽造文書等，經基隆地方法院檢察署檢察官起訴。基隆地方法院近日判決，黃男侵權應歸還所有侵占款項。

黃男因患有帕金森氏症、肺炎等疾病，在2016年起與兒子同住希望得到良好照護，童年11月因肺病二度急救，住進基隆長庚醫院，但是黃男兒子竟趁父親住院昏迷期間，未經父親的同意，將父親名下所有存摺、印章侵占並盜領取5百多萬元黃男的養老存款；黃男在2017年1月康復出院後，不斷遭到兒子毆打、恐嚇，黃男心力交瘁、身心俱疲下於2018年3月聯絡女兒緊急臨時將他帶至女兒家暫住照護。

事後黃男發現其所有之存摺、提款卡及印章均未一同攜出，經聯絡兒子交還，都沒有回應，就去相關金融機構補辦存摺並補登交易資料後，赫然發現住院期間，黃男兒子偷竊原告銀行帳薄、印章及提款卡分別提領、轉匯原告名下中國信託、第一銀行、華南銀行、中華郵政等四間銀行之帳戶款項多達51次，金額總計529萬4561元。

黃男兒子卻表示，「是父親贈與，自己有錄音為證」，及黃父親寫的密碼紙條表示非侵權行為，但經法官勘驗錄音檔，根本沒有黃父的聲音，顯然侵權，因此判兒子需全數將存款還給父親。

黃男當庭表示，兒子加害他生命、身體已構成刑法第305條恐嚇危安罪，得依民法第416條、419條、179條之規定，撖銷贈與，請求被告返還。。兒子則對法官表示，這筆錢是父親所贈與，當時因為擔心他病危，才會趕緊將錢領出。全案仍可上訴

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關鍵字：基隆,銀行,存款,竊盜,偽造文書

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