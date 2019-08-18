影／跟著鄭文燦腳步支持蔡英文　慈惠堂「龍頭」支持守護台灣

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區慈惠堂供奉主神瑤池金母18日聖誕，總統蔡英文在市長鄭文燦等地方人士陪同，抵被喻為「天下第一分堂」的廟方向母娘祝壽。廟方董事長陳燦宏指出，市長鄭文燦協助慈惠堂前的3米道拓寬為9米道，圓了母娘和信眾30多年來「開大門、走大路」的心願，籲請慈惠堂的信眾跟著鄭文燦腳步，支持蔡英文，團結守護台灣。

▲中壢慈惠堂董事長陳燦宏，籲請信眾跟著鄭文燦腳步，支持蔡英文守護台灣。（圖／記者楊淑媛攝）

位居全台2000多間慈惠堂分堂「龍頭」的中壢慈惠堂，今年2月15日台北市長柯文哲亦到中壢慈惠堂參拜，陳燦宏當時表示，柯文哲是由宗教聯盟主席朱武獻推薦邀請，廟方不分黨派歡迎各界前來，但未表態挺柯；而今天慈惠堂為示挺小英總統，準備4000多顆紅蛋，由小英總統一一發送給大排長龍的各方信眾，保佑平安。

蔡英文肯定中壢慈惠堂是地方很重要的信仰中心，長年來對地方公益活動的投入，祈求母娘繼續保佑台灣，並將盡自己最大的本份，讓台灣更安全，人民更幸福。鄭文燦說，中壢區慈惠堂供奉主神瑤池金母，信眾都稱為「母娘」，而母娘的精神是慈悲，慈悲的意思就是「慈悲喜捨、為民而行」，蔡總統這些年來，推動很多改革，籲請大家團結支持蔡總統連任，守護台灣。

▲▼信眾大排長龍，等候蔡總統發送紅蛋。（圖／記者楊淑媛攝）

中壢慈惠堂董事長陳燦宏指出，慈惠堂是從花蓮分靈到中壢，也是全台第一間從花蓮總堂分靈的分堂，目前全台已有2000多間的慈惠堂分堂，每年都會定期舉辦交流，信眾間都有很好的互動和情宜。

早年，慈惠堂分靈到中壢的現址，被在地人稱是位在街仔尾的母娘廟，當時的週邊人口很少，相當不發達，廟方前的道路只有3米多，如今慈惠堂週邊是全中壢區最熱鬧的海華商圈，在市長鄭文燦全力協助下，克服萬般困難，將慈惠堂前的3米道拓寬為9米道，圓了母娘和信眾30多年來「開大門、走大路」的心願。

陳燦宏說，慈惠堂供奉的母娘很慈悲，多年來，結合信眾力量做了很多社會公益，捐贈慈惠堂週邊學校營養午餐白米、消防設備和愛心便當，今年再度獲得全國寺廟公益獎。對於桃園市長鄭文燦，上任以來日日勤走基層，市民不僅看得到、找得到，市長的承諾也做得到，籲請慈惠堂的信眾跟著鄭市長腳步，支持蔡英文，團結守護台灣。