總統賭盤「韓國瑜讓蔡英文10萬票」　郭台銘選不選也能玩

▲蔡英文參加國際同濟會台灣總會活動，受到大批熱情民眾包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年總統大選不到5個月，已有組頭開賭盤供人下注，中部1名盤口就說，隨著每天選情變化，賭盤也跟著異動，目前從南部開出的賭盤是韓國瑜讓蔡英文10萬票，韓、蔡兩人都可押，此外，今年較特別的是，郭台銘選不選，都會影響選情，因此另外針對郭董選不選，開一賭盤加碼下注。

每次總統或是市長選舉，檯面上抬轎的人忙著瘋狂拜票，大灑競選經費，檯面下更多人是緊盯選情變化，進行一場動輒數十億元流動的金錢遊戲，明年總統大選未到，組頭早已開出賭盤供人下注。

組頭認為蔡英文雖有執政優勢和行政資源，但是韓國瑜氣勢如虹，因此兩人輸贏不大，目前是韓國瑜讓蔡英文10萬票，投注金額是每注組頭要抽5％水錢（佣金），以投注1萬元為例，贏的人實拿9千5百元，輸的人就賠1萬。

賭盤投注人數不少，再加上耳語渲染，對選情有一定影響力，也成為警方查緝對象，以去年台中市長為例，林佳龍和盧秀燕兩人選情繃得很緊，賭盤都預測輸贏在5萬票之內，因此吸引兩邊支持者瘋狂下注，警方就根據線報傳喚過幾人到案說明，後來以朋友借貸關係、查無實據為由結案。

不過，也有組頭謹慎行事，事先告知通關密語，有用過里程數的，例如「董仔，我車10萬公里要保養了」，就是願意下注讓10萬票的條件，或是以茶葉重量計算，「老板，我要買綠茶（民進黨）10斤」，或「青茶（國民黨）5斤」等等。

中部盤口表示，不管未來有沒有第三組人馬參選，目前下注條件是韓國瑜讓蔡英文10萬票，但組頭也是每天緊盯選情變化，隨時都在改變下注內容。

今年較特別的是，郭台銘參不參選，都對選情有很大影響，因此也有組頭針對郭選不選開盤，據了解，兩邊投注人數差不多。