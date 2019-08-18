蔡英文到中壢慈惠堂向母娘祝壽　強調重視客家族群政策

▲蔡英文到中壢慈惠堂向母娘祝壽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區慈惠堂供奉主神瑤池金母18日聖誕，總統蔡英文由市長鄭文燦陪同，前往贈賀匾和祝壽、並發送慶生紅蛋給信眾。對於國民黨提名總統參選人韓國瑜今天也到新竹走訪客家區宮廟，蔡英文強調，沒有和韓拚場的意味，落實客家地區的建設和對客家鄉親的照顧，是中央和地方共同努力的目標。

蔡英文對於媒體訪問她，18日到中壢客家區參加母娘聖誕，待會還有黨部的客家活動，而韓國瑜今天的行程也在新竹，兩人是否力爭客家選票、拚場的意味？蔡英文否認指出，是按照既定行程走訪基層。

蔡英文說，對於每個族群的照顧，執政團隊都是一致的，桃園的客家鄉親比較多，政府有很多好的客家政策，照顧客家鄉親，尤其是桃園有一個好市長，對於民眾的照顧，受到大家的稱讚。

▲蔡英文到中壢慈惠堂向母娘祝壽，和市長鄭文燦頒贈賀匾。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦表示，蔡蔡總統是歷任總統中，對客家地區的建設、客家文化的振興最用心的，不只是有浪漫台三線，包括桃竹苗地區許多的重大建設，都是在蔡總統的任內能夠完成規劃、定案、開工，包括在中壢很多的市民都有深切的感受，這個客家人的文化，就如同每一個人所熟知的一樣，真切的了解，就會有真切的認同，至於，其他的競選動作，鄭文燦認為，對客家地區的影響不不會太大。