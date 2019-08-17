「鯊魚臉」疣豬再飛20年！　美軍A-10攻擊機全部換機翼

▲A-10C雷霆二式攻擊機（ Thunderbolt II ）的機翼更新，可以再飛20年！（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國空軍裝備司令部（AFMC）在12日發布聲明， 173架的A-10雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II）已在近日全數完成機翼更新，讓這款從1977年就開始服役的攻擊機，又能再戰20年。A-10雷霆二式攻擊機的翼面比機身長度更大，且有碩大的引擎和肥厚的機身，因此， 美軍大多都稱它為疣豬（Warthog）或豬（Hog）。

據《空軍時報》（Air Force Times）、《商業內幕》（business insider）報導，更換新機翼的計劃從2011年就開始了，總計共有173架換了新翼，位在猶他州（Utah）希爾空軍基地（Hill AFB）的奧格登航空物流中心（The Ogden），近日也已將最後一架編碼為80-0252的疣豬安裝好新機翼。

AFMC表示，這些更新後的機翼效能升級，可以持續飛行1萬小時，且這期間還不用再重返基地檢修，因為這些改進過的新設計，讓機翼更容易拆卸，進而降低機翼損壞的可能性。這173架疣豬中有162架部署在奧格登，另外11架則駐紮於南韓烏山空軍基地（Osan Air Base）。

▲A-10機身的鯊魚面貌廣為人知，是知名特色。（圖／翻攝自Twitter／@MilitaryTimes）

據悉，疣豬是美國費爾柴德公司（Fairchild Aviation）生產的攻擊機，厚實的身軀讓它即便被攻擊也免於爆炸，猶如空中坦克，對於敵方戰車、砲兵陣地的攻擊也不遺餘力，還能全力支援陸軍。

雖然疣豬已是老將，在2015年時，還曾因預算問題讓美軍希望引進F-35取代它，進而面臨被全數除役的危機，所幸美國前任空軍參謀長馬克•魏爾希三世（Mark Welsh）強力拒絕，最終總算得到經費，得以更換機翼及零件設備，在性能的提升之下，不但能持續飛行1萬小時，目前初估還可以飛到2030年代後期，繼續服役20年！

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