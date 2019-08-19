餐會找女主管坐陪「中正預校三長申誡拔官」　國防部確認行為失當

記者黃翊婷／綜合報導

有培育國軍軍官搖籃之稱的中正預校，去年10月爆出校長、教育長與政戰主任在學校餐會找女主管坐陪，後來3人皆被記申誡並調離現職，成為創校以來首度有三長同時被調職的案例。對此，國防部方面也在18日發布新聞稿表示，事件爆發之後有成立專案小組進行行政調查，而受到指控的高階幹部也的確有部分行為失當。

▲中正預校首度發生三長同時被調職的案例。（圖／記者季相儒攝）

中正預校的文職老師們集體控訴校長、教育長與政戰主任，指稱他們不僅在學校的餐會上經常指名女主管坐陪，而且按照規定，休假期間校方3名領導軍官必須要有一人留守，他們卻沒有遵守規定，時常出現3人同時不在校內的狀況，實在是看不下去，才決定跳出來揭發此事。

由於整起事件的發生時間是在去年10月，國防部在同年同月調查後，對3人記申誡並調離現職，成為中正預校創校以來，首次三長同時被拔官的案例，這才平息眾怒。

▲國防部長嚴德發派時任參謀總長的李喜明（如圖）南下調查中正預校三長的爭議。（圖／記者呂佳賢攝）

如今該事件又被拿出來討論，國防部18日發表新聞稿強調，中正預校是培養國軍優質幹部的搖籃，其幹部舉止須為學生之表率， 本部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任，對於去年10月檢控學校高階幹部的內容本部也相當重視，特別組成專案小組進行行政調查，查明確實有部分行為失當，有損官箴之情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。

目前，中正預校的校長已換成余劍鋒少將，根據《聯合報》報導，國防部長嚴德發很重視這件事，並派時任參謀總長的李喜明南下調查，處理手法相當低調，而原任校長的陳嘉生只當了短短10個月就下台，後續則被降調為國防部人資處長。

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