　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

餐會找女主管坐陪「中正預校三長申誡拔官」　國防部確認行為失當

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

有培育國軍軍官搖籃之稱的中正預校，去年10月爆出校長、教育長與政戰主任在學校餐會找女主管坐陪，後來3人皆被記申誡並調離現職，成為創校以來首度有三長同時被調職的案例。對此，國防部方面也在18日發布新聞稿表示，事件爆發之後有成立專案小組進行行政調查，而受到指控的高階幹部也的確有部分行為失當。

▲▼中正預校校長採訪、校園直擊拍攝。中正預校校門（圖／記者季相儒攝）

▲中正預校首度發生三長同時被調職的案例。（圖／記者季相儒攝）

中正預校的文職老師們集體控訴校長、教育長與政戰主任，指稱他們不僅在學校的餐會上經常指名女主管坐陪，而且按照規定，休假期間校方3名領導軍官必須要有一人留守，他們卻沒有遵守規定，時常出現3人同時不在校內的狀況，實在是看不下去，才決定跳出來揭發此事。

由於整起事件的發生時間是在去年10月，國防部在同年同月調查後，對3人記申誡並調離現職，成為中正預校創校以來，首次三長同時被拔官的案例，這才平息眾怒。

▲▼李喜明出席108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部長嚴德發派時任參謀總長的李喜明（如圖）南下調查中正預校三長的爭議。（圖／記者呂佳賢攝）

如今該事件又被拿出來討論，國防部18日發表新聞稿強調，中正預校是培養國軍優質幹部的搖籃，其幹部舉止須為學生之表率， 本部均秉德才兼備、適才適所原則選優派任，對於去年10月檢控學校高階幹部的內容本部也相當重視，特別組成專案小組進行行政調查，查明確實有部分行為失當，有損官箴之情事，後續已依相關規定核予適懲，並檢討調職。

目前，中正預校的校長已換成余劍鋒少將，根據《聯合報》報導，國防部長嚴德發很重視這件事，並派時任參謀總長的李喜明南下調查，處理手法相當低調，而原任校長的陳嘉生只當了短短10個月就下台，後續則被降調為國防部人資處長。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
麥當勞好貴？他曝「神人點餐法」：100元吃到吐…網看完全跪了
李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」！男方背景曝光了
川普證實「已批准售台80億美元F16戰機」：很多錢、很多工作
台中男借「大黃蜂」把妹！2小時內犯下4罪…美女業務車上爆哭

關鍵字：國防部,中正預校,軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中正預校高階幹部聚餐找女主管坐陪　國防部：失職檢討適懲

餐會找女主管坐陪「中正預校三長申誡拔官」　國防部確認行為失當

韓國瑜喊被監控　綠核心：轉移說謊焦點...猥瑣行徑令人看不起

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」！男方背景曝光了

快訊／吳敦義盼一週內會面　郭台銘行程滿檔：看不出來有時間

影／總統級英文課！蔡英文教你：香蕉不是只有Banana一種說法

連日南下勘災！陳其邁暗酸韓國瑜：國家機器每天都沒有休息

快訊／「吳韓會」結束　吳敦義拚整合：準備本週跟郭台銘聊聊

不接韓國瑜競總主委！韓粉灌爆侯友宜臉書　支持者參戰逆轉風向

快訊／甩媒體！韓國瑜搭計程車赴國民黨　與吳敦義會談1小時

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

餐會找女主管坐陪「中正預校三長申誡拔官」　國防部確認行為失當

韓國瑜喊被監控　綠核心：轉移說謊焦點...猥瑣行徑令人看不起

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」！男方背景曝光了

快訊／吳敦義盼一週內會面　郭台銘行程滿檔：看不出來有時間

影／總統級英文課！蔡英文教你：香蕉不是只有Banana一種說法

連日南下勘災！陳其邁暗酸韓國瑜：國家機器每天都沒有休息

快訊／「吳韓會」結束　吳敦義拚整合：準備本週跟郭台銘聊聊

不接韓國瑜競總主委！韓粉灌爆侯友宜臉書　支持者參戰逆轉風向

快訊／甩媒體！韓國瑜搭計程車赴國民黨　與吳敦義會談1小時

願助黨內「魚」長大？　侯友宜：魚要認真打拚才會有力

修冷氣修到床上！師傅「纏綿老闆娘17小時」　綠帽夫回家抓姦：巨大痛苦

未來10天是關鍵！　白宮首席經濟顧問：美中正努力恢復實質談判

Apple HomePod動手玩：除了聽音樂　也是你家居智慧化的第一步

專訪／《不能是朋友》拍攝秘辛！製作人曝「褚克桓房子不能太大」藏意涵

13萬件電腦斷層用在感冒上！健保署年燒178億「每3件就有1個輕症」

外星人降臨地球！Yeezy Boost 350 V3「Alien」即將襲來　

川普1理由再勸習近平「以人道方式解決香港問題」：否則會損害談判

黃彗倫醫師／罹患肌少症失能風險增！　預防從兩方面著手

川普證實「批准售台66架F-16V戰機」　總價2500億：很多錢、很多工作機會

特／「關於夢想」平凡的人也能不平凡－這群人鄭茵聲

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

政治熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指..

潘恒旭喊絕子絕孫　楊秋興親口回..

吳敦義盼一週內會面　郭陣營回應

不接韓競總　韓粉灌爆侯友宜臉書

快訊／韓國瑜搭計程車赴國民黨見..

韓國瑜喊被監控　綠核心：猥瑣行..

對手下周將抹毒　韓國瑜自嘲：我..

林明溱嗆侯友宜矯情：不合作就退..

影／蔡英文教你：香蕉不是只有B..

陳其邁暗酸韓國瑜：國家機器每天..

餐會找女主管坐陪　預校三長拔官

「吳韓會」結束　吳敦義拚整合：..

麥克風失聲！韓國瑜笑：懷疑民進..

朱立倫喊話郭台銘、王金平：成功..

更多熱門

相關新聞

「火紅雀」無人機採AI辨識系統

「2019年臺北國際航太暨國防工業展」中科院航空所研發的「火紅雀」無人機是一架具攻擊能力的小型無人載具，搭配日間或紅外線光學酬載，將目標影像鎖定後進行打擊，辨識系統採AI人工智慧演算法，將攝影目標進行影像分析比對，確認目標後進行鎖定導控，能夠在戰場環境中辨識敵方目標加以打擊。

中科院多媒體呈現雄三分解結構

高教機零件全出自台灣在地廠商

國機國造先驅－介壽號教練機

預校幹部聚餐找女主管坐陪　國防部：失職檢討適懲

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父到警局崩潰

如何擺脫月光族？他1妙招存款激增　全網嗨翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面