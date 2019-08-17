　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，透過實境遊戲結合知名圖文作家、在地文化景點等來推廣台南城市旅遊，透過遊戲解謎讓玩家實地走訪各景點，8月17日上午10時在台南文化創意產業園區舉行首站開跑活動。

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長、觀光旅遊局陳信安局長、圖文作家四小折等人揭開第一站線索，眾多玩家聚集台前摩拳擦掌，蓄勢待發準備在台南大玩一場。

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，以時下最流行的實境遊戲，融合台南特色景點，帶領遊客一邊玩遊戲一邊走景點，還能一邊吃美食、買伴手禮。遊戲內容不僅能貼近在地內涵，又展現出遊戲故事及插畫家所帶來的話題性及創意形象，以實地觀察、推理解謎的方式逛景點，希望大家都能感受到台南的好吃好玩。

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019台南主題實境遊戲活動以『英雄召喚』作為主題，在首部曲府城篇的遊戲設定中，將召喚出四小折帶路，走訪包含成大光復校區、消防史料館、台灣文學館、林百貨、司法博物館、藍晒圖文創園區、大魚的祝福等景點，在各景點關卡中獲得英雄裝備及武器，是一個需要動腦及走訪景點解密的遊戲。

觀旅局表示《聖爵契約-府城篇》實境遊戲結合在地知名圖文作家「四小折」（可愛的裸身宅男畫風）作為遊戲主角，讓遊客來到台南以推理解謎的玩法，前往相關文化或藝文景點，一邊尋找解題線索，並在現場進行搜索互動。遊戲為期一個月（8月17日至9月16日），在9月16日之前，遊客都能憑道具包自由行挑戰，9月20日進行抽獎，將送出知名品牌的行李箱、背包等多項獎品。

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

實境遊戲與傳統闖關或集章的玩法不同，需要前往各大關卡地點進行現場實地搜索，找到線索破解謎題，搭配可行動上網的手機輸入答案，必須依序走訪七大文化景點關卡後才算挑戰成功。遊戲體驗模式包含「主題情境」、「景點搜查」、「謎題推理」三大元素，有興趣的遊客趁著暑假8月至9月的尾聲，歡迎來台南進行一場兼具知性與趣味的深度體驗之旅。市府也呼籲旅客自備吸管、環保袋，並利用T-BIKE公共自行車慢遊市區體驗台南城市之美。

ET快訊
雨天辛苦送餐！妹子掏500「不用找了」　外送哥婉拒尷尬了..
準到爆！抖揭「最沒耐性」星座男Top4　第1名光速翻臉…他上
約表妹到家鄉玩！他4500元拐上床「激烈掌聲」…完事秒翻臉掐

關鍵字：聖爵契約,府城,實境遊戲,台南,古蹟景點

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

金山甘藷節千人焢窯　新北騎警展風華

金山甘藷節千人焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：不買可惜

金山甘藷節千人焢地瓜　金山警反毒、反詐騙、反酒駕宣導

嘉義縣社區複合式健康篩檢　呼籲民眾面臨壓力可打1925

台南市牙醫師公會第3屆新任理事長　王瑞斌醫師出線

拆除工程臨時喊卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南環保志工雨天巡守　發現偷排畜牧廢水告發罰鍰

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

金山甘藷節千人焢窯　新北騎警展風華

金山甘藷節千人焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：不買可惜

金山甘藷節千人焢地瓜　金山警反毒、反詐騙、反酒駕宣導

嘉義縣社區複合式健康篩檢　呼籲民眾面臨壓力可打1925

台南市牙醫師公會第3屆新任理事長　王瑞斌醫師出線

拆除工程臨時喊卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南環保志工雨天巡守　發現偷排畜牧廢水告發罰鍰

7分鐘3震！嘉義深夜3.1地震突晃一下　花蓮規模4以上連搖2次「越來越大」

影／吵架強勒女友脖子拖行！47歲男「假扮喇嘛性侵3女」…黑歷史曝光了

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　嗨喊：我會被粉絲拉黑

6歲童總「漏糞」...媽餵止瀉藥更嚴重　醫點出「超慘病因」

4天內第2起！休假軍人潛水溺斃　沉在都蘭「2公尺海底」

上膛畫面曝光！示威者砸中警車　防暴警舉長槍「發射布袋彈」天橋人群秒散

余文樂首曝「兒子正面照」　2人同步甜比YA…鼻子根本複製貼上

3000億賭王千金探班竇驍！　頂大太陽草原陪聊男友…一對視露甜笑閃爆

真的回不去了！情侶分手前的三大殘酷徵兆「寧願把時間留給自己」

直擊／2019澎湖國際海灣燈光節開幕　觀音亭虹橋化身夜空最美彩虹

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

地方熱門新聞

2019桃園購物節　同樂搶好康

林智堅首赴前線馬祖勞軍

林燕祝：要求全市排水系統總體檢

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟垃圾..

拆除卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南「小小警察體驗營」10分鐘..

嘉義有感地震最大震度4級

台南市7大土地開發案接續啟動

取締違規超速　平鎮警方大執法　

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

甘藷節焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：..

黃偉哲報告0813台南治水方案

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

更多熱門

相關新聞

環保志工發現偷排畜牧廢水告發罰鍰

台南市環保局8月16日接獲水環境巡守志工通報，下營區畜牧場偷排廢水，環保局人員在10分鐘之內即趕抵現場，現場查獲該畜牧場將畜牧廢水以管線排至場外大排，依水污染防治法第30條告發處分，最高可處300萬元罰鍰。

「將軍北門揪一夏～九宮格踩點集章趣」登場

台南「小小警察體驗營」10分鐘秒殺

酒駕男辯「6hr吃200顆檳榔」一審無罪

黃偉哲報告0813台南治水方案

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

男大生和女友驗DNA…女方竟是表姨婆

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面