《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

▲台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，在台南古蹟景點玩起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，透過實境遊戲結合知名圖文作家、在地文化景點等來推廣台南城市旅遊，透過遊戲解謎讓玩家實地走訪各景點，8月17日上午10時在台南文化創意產業園區舉行首站開跑活動。

黃偉哲市長、觀光旅遊局陳信安局長、圖文作家四小折等人揭開第一站線索，眾多玩家聚集台前摩拳擦掌，蓄勢待發準備在台南大玩一場。

黃偉哲表示，以時下最流行的實境遊戲，融合台南特色景點，帶領遊客一邊玩遊戲一邊走景點，還能一邊吃美食、買伴手禮。遊戲內容不僅能貼近在地內涵，又展現出遊戲故事及插畫家所帶來的話題性及創意形象，以實地觀察、推理解謎的方式逛景點，希望大家都能感受到台南的好吃好玩。

2019台南主題實境遊戲活動以『英雄召喚』作為主題，在首部曲府城篇的遊戲設定中，將召喚出四小折帶路，走訪包含成大光復校區、消防史料館、台灣文學館、林百貨、司法博物館、藍晒圖文創園區、大魚的祝福等景點，在各景點關卡中獲得英雄裝備及武器，是一個需要動腦及走訪景點解密的遊戲。

觀旅局表示《聖爵契約-府城篇》實境遊戲結合在地知名圖文作家「四小折」（可愛的裸身宅男畫風）作為遊戲主角，讓遊客來到台南以推理解謎的玩法，前往相關文化或藝文景點，一邊尋找解題線索，並在現場進行搜索互動。遊戲為期一個月（8月17日至9月16日），在9月16日之前，遊客都能憑道具包自由行挑戰，9月20日進行抽獎，將送出知名品牌的行李箱、背包等多項獎品。

實境遊戲與傳統闖關或集章的玩法不同，需要前往各大關卡地點進行現場實地搜索，找到線索破解謎題，搭配可行動上網的手機輸入答案，必須依序走訪七大文化景點關卡後才算挑戰成功。遊戲體驗模式包含「主題情境」、「景點搜查」、「謎題推理」三大元素，有興趣的遊客趁著暑假8月至9月的尾聲，歡迎來台南進行一場兼具知性與趣味的深度體驗之旅。市府也呼籲旅客自備吸管、環保袋，並利用T-BIKE公共自行車慢遊市區體驗台南城市之美。