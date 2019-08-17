　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，歡迎相約吳園聽歌看戲看電影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，歡迎相約吳園聽歌看戲看電影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，市府於台語月期間推出包括音樂、市集、戲劇及脫口秀等一系列的台語藝文活動，內容豐富有趣，為周知市民相關訊息，8月17日特於吳園公會堂召開記者會，市長黃偉哲表示，市府與公視共同舉辦府城台語月，希望藉由豐富的活動來推廣台語，讓更多人學會台語、講台語。

活動由台南金曲歌王謝銘佑現場演唱揭開序幕，黃偉哲市長表示，台語是一種很美的語言，希望上一代講台語就被打壓的情況不會於現代再發生，也因此市府進一步與中央單位及公視共同規劃舉辦了此次府城台語月的活動，希望促進更多民眾用台語溝通，體會台語的美麗。

由台南市文化局與公共電視台語台及中華文化總會共同主辦的「2019府城台語月」主打年輕潮流，集結中南部台語表演藝術工作者推出系列活動，文化局特別邀請金曲獎最佳專輯設計獎得主、2018總統與副總統新春賀卡設計師廖小子（廖俊裕）設計製作「台語撩落去Tâi-gí liâu--lo̍h-khì」，作為活動slogan，翻轉台語刻板印象。

活動自7月29日至8月25日舉辦，內容包含工作坊、音樂、戲劇演出、台語脫口秀、布袋戲讀劇表演、電影、市集等7大主題。音樂方面由在地金曲歌王謝銘祐策劃具台式搖滾的「暗光鳥音樂會」，打造最在地音樂祭；戲劇演出的部分，由著名的「阮劇團」與「莎小戲劇團」聯合創作「台灣經典文學」腳本；互動式劇場則是打破傳統劇場限制、重新定義觀眾與表演者的關係，讓民眾有全新的觀劇體驗、更加身歷其境；除此之外，「台語仙拚仙(Tâi-gí sian-piànn-sian)」則力邀4組台語新生代表演者一起來登台較勁。

▲全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，歡迎相約吳園聽歌看戲看電影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府文化局表示，為期一個月的府城台語月活動，於雙週末的17、18 、24 、25日皆推出「台語精選影片放映」，特別安排《牽阮的手》、《大俠梅花鹿》、《回來安平港》、《紅盒子》等4部跨越不同時代、但都深具台灣精神的電影於台南公會堂播映，映後也將安排導演或與談人與觀眾朋友互動交流；台語特色市集更準備2,000份小禮鼓勵大家參與，做伙講台語（tsò-hué kóng Tâi-gí）。更多詳細活動資訊可至台南市政府文化局官網、「公視台語台」及「王育德紀念館」臉書粉絲頁查詢。

ET快訊
雨天辛苦送餐！妹子掏500「不用找了」　外送哥婉拒尷尬了..
準到爆！抖揭「最沒耐性」星座男Top4　第1名光速翻臉…他上
約表妹到家鄉玩！他4500元拐上床「激烈掌聲」…完事秒翻臉掐

關鍵字：府城,台語月,吳園,聽歌,看戲,電影

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

金山甘藷節千人焢窯　新北騎警展風華

金山甘藷節千人焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：不買可惜

金山甘藷節千人焢地瓜　金山警反毒、反詐騙、反酒駕宣導

嘉義縣社區複合式健康篩檢　呼籲民眾面臨壓力可打1925

台南市牙醫師公會第3屆新任理事長　王瑞斌醫師出線

拆除工程臨時喊卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南環保志工雨天巡守　發現偷排畜牧廢水告發罰鍰

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲　台南古蹟景點玩起來

街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

金山甘藷節千人焢窯　新北騎警展風華

金山甘藷節千人焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：不買可惜

金山甘藷節千人焢地瓜　金山警反毒、反詐騙、反酒駕宣導

嘉義縣社區複合式健康篩檢　呼籲民眾面臨壓力可打1925

台南市牙醫師公會第3屆新任理事長　王瑞斌醫師出線

拆除工程臨時喊卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南環保志工雨天巡守　發現偷排畜牧廢水告發罰鍰

7分鐘3震！嘉義深夜3.1地震突晃一下　花蓮規模4以上連搖2次「越來越大」

影／吵架強勒女友脖子拖行！47歲男「假扮喇嘛性侵3女」…黑歷史曝光了

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　嗨喊：我會被粉絲拉黑

6歲童總「漏糞」...媽餵止瀉藥更嚴重　醫點出「超慘病因」

4天內第2起！休假軍人潛水溺斃　沉在都蘭「2公尺海底」

上膛畫面曝光！示威者砸中警車　防暴警舉長槍「發射布袋彈」天橋人群秒散

余文樂首曝「兒子正面照」　2人同步甜比YA…鼻子根本複製貼上

3000億賭王千金探班竇驍！　頂大太陽草原陪聊男友…一對視露甜笑閃爆

真的回不去了！情侶分手前的三大殘酷徵兆「寧願把時間留給自己」

直擊／2019澎湖國際海灣燈光節開幕　觀音亭虹橋化身夜空最美彩虹

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

2019桃園購物節　同樂搶好康

林智堅首赴前線馬祖勞軍

林燕祝：要求全市排水系統總體檢

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟垃圾..

拆除卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

台南「小小警察體驗營」10分鐘..

嘉義有感地震最大震度4級

台南市7大土地開發案接續啟動

取締違規超速　平鎮警方大執法　

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

甘藷節焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：..

黃偉哲報告0813台南治水方案

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

更多熱門

相關新聞

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲玩起來

台南市政府觀光旅遊局，與台南在地新創團隊「芒果遊戲」合作推出「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，透過實境遊戲結合知名圖文作家、在地文化景點等來推廣台南城市旅遊，透過遊戲解謎讓玩家實地走訪各景點，8月17日上午10時在台南文化創意產業園區舉行首站開跑活動。

免費索票！第八屆人間公益影展開跑

輔導級需證件　爸吼：你看不出她幾歲？

電影《緝魔》本週上映贈票

《怪獸與牠們的產地》玻璃獸項鍊

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

男大生和女友驗DNA…女方竟是表姨婆

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面