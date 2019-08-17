「2019府城台語月」　25日前相約吳園聽歌看戲看電影

▲全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，歡迎相約吳園聽歌看戲看電影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首創「2019府城台語月」即日起至8月25日於台南登場，市府於台語月期間推出包括音樂、市集、戲劇及脫口秀等一系列的台語藝文活動，內容豐富有趣，為周知市民相關訊息，8月17日特於吳園公會堂召開記者會，市長黃偉哲表示，市府與公視共同舉辦府城台語月，希望藉由豐富的活動來推廣台語，讓更多人學會台語、講台語。

活動由台南金曲歌王謝銘佑現場演唱揭開序幕，黃偉哲市長表示，台語是一種很美的語言，希望上一代講台語就被打壓的情況不會於現代再發生，也因此市府進一步與中央單位及公視共同規劃舉辦了此次府城台語月的活動，希望促進更多民眾用台語溝通，體會台語的美麗。

由台南市文化局與公共電視台語台及中華文化總會共同主辦的「2019府城台語月」主打年輕潮流，集結中南部台語表演藝術工作者推出系列活動，文化局特別邀請金曲獎最佳專輯設計獎得主、2018總統與副總統新春賀卡設計師廖小子（廖俊裕）設計製作「台語撩落去Tâi-gí liâu--lo̍h-khì」，作為活動slogan，翻轉台語刻板印象。

活動自7月29日至8月25日舉辦，內容包含工作坊、音樂、戲劇演出、台語脫口秀、布袋戲讀劇表演、電影、市集等7大主題。音樂方面由在地金曲歌王謝銘祐策劃具台式搖滾的「暗光鳥音樂會」，打造最在地音樂祭；戲劇演出的部分，由著名的「阮劇團」與「莎小戲劇團」聯合創作「台灣經典文學」腳本；互動式劇場則是打破傳統劇場限制、重新定義觀眾與表演者的關係，讓民眾有全新的觀劇體驗、更加身歷其境；除此之外，「台語仙拚仙(Tâi-gí sian-piànn-sian)」則力邀4組台語新生代表演者一起來登台較勁。

市府文化局表示，為期一個月的府城台語月活動，於雙週末的17、18 、24 、25日皆推出「台語精選影片放映」，特別安排《牽阮的手》、《大俠梅花鹿》、《回來安平港》、《紅盒子》等4部跨越不同時代、但都深具台灣精神的電影於台南公會堂播映，映後也將安排導演或與談人與觀眾朋友互動交流；台語特色市集更準備2,000份小禮鼓勵大家參與，做伙講台語（tsò-hué kóng Tâi-gí）。更多詳細活動資訊可至台南市政府文化局官網、「公視台語台」及「王育德紀念館」臉書粉絲頁查詢。