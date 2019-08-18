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台南新增1例境外移入登革熱病例累計28例　加強清除積水容器避免孳生！

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▲台南市登革熱防治中心仍加強於環境孳生源巡查清除，以降低社區病媒蚊密度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市登革熱防治中心仍加強於環境孳生源巡查清除，以降低社區病媒蚊密度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於8月17日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前境外移入登革熱病例數累計28例，市府請民眾雨後加強清除積水容器，避免孳生病媒蚊！

第28例為佳里區安西里40多歲男性，於8月8日至8月16日和妻子前往緬甸探親，8月15日出現發燒、畏寒及頭痛等症狀，8月16日由桃園機場入境，經發燒篩檢站發現後採檢登革熱快篩陽性；衛生所人員接獲通報後即聯繫個案，請個案勿返家應至醫院住院治療，個案自桃園機場直接回到台南地區醫院就醫，現住院治療中。17日夜間由疾病管制署確認為登革熱第三型。同行妻子無疑似症狀。個案未入社區，不需執行噴藥防治。

台南市登革熱防治中心仍加強於環境孳生源巡查清除，以降低社區病媒蚊密度。登革熱防治中心提醒民眾，利用暑假至柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南探親旅遊時，在出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊。

▲台南市登革熱防治中心仍加強於環境孳生源巡查清除，以降低社區病媒蚊密度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後14天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。另請民眾有疫區相關旅遊史時，雖進行登革熱快篩為陰性時仍不可輕忽，請於家中多休息1天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱，因登革熱快篩是初步篩檢，仍需以實驗室報告為主。

▲台南市登革熱防治中心仍加強於環境孳生源巡查清除，以降低社區病媒蚊密度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南地區氣侯受風面影響，持續有急降雨情形，導致環境積水容器及積水點增多，登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後1週防疫時效，澈底落實巡、倒、清、刷，清除積水容器及積水點，防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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關鍵字：台南,境外移入,登革熱,積水容

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