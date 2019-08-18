台南市立圖書館「夜宿圖書館」活動　開放報名即秒殺

▲台南市立圖書館最受親子喜愛的「夜宿圖書館」活動，於8月17、18兩日辦理，共有20組親子參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立圖書館「夜宿圖書館」活動，8月17、18日辦理，活動開放報名即秒殺額滿，共有20組親子參與，在滂沱大雨的夜晚，家長和小朋友仍依約帶著行李準時到圖書館報到，兩天一夜的活動，小朋友在書海中和新朋友闖關尋寶，參與活動的家長在寢前故事時光，以生動的表情說故事給全組小朋友聽，新鮮又有趣。

另外，亦有小小館員體驗活動，讓小朋友透過角色扮演，學習館員的工作，進而認識圖書館，愛上閱讀。活動一開始安排「小小偵探家」活動，每個小朋友化身為小柯南，在故事志工的帶領下，從書本中找出遊戲線索破關，蒐集放大鏡、鬍子、帽子、懷錶等物件卡，順利開啟寶箱獲得禮物。其中「我是傳聲筒」一關最有挑戰性，小朋友靠記憶力及觀察力，用傳話的方式，描述書籍封面的圖案意象、顏色等關鍵線索，讓同組隊友找出是哪一本書。每一位小朋友都躍躍欲試，自告奮勇要擔任傳聲筒，傳話給隊友。

就寢前有溫馨的故事時光，由參與活動的家長說故事給同組的小朋友聽，鼓勵家長在家裡也能與孩子建立共讀習慣。參與說故事的家長在活動後分享，雖然說故事時有些緊張，但是覺得這樣的體驗很有趣，也會試著在家裡說睡前故事給小朋友聽。在故事時光結束後，館方加碼送出「河馬音樂故事機」一台，由親子自行抽獎，獲獎的小朋友驚訝又開心。這次沒有抽到或是錯過夜宿圖書館的小朋友，可以和家長一起參加「晚安故事約定」活動，也有機會抽中河馬音樂故事機喔！

隔日的小小館員活動，也是小朋友好生期待的活動，館方安排小朋友為民眾借還書、借還影音資料、圖書上架歸位、整理書籍、操作自助借書機等體驗，熟悉圖書館的各項服務，小朋友都覺得相當有趣，意猶未盡；現場民眾也耐心等候小小館員的操作，並為小小館員們鼓勵。

洪玉貞館長表示，希望藉由夜宿圖書館活動，帶給孩童不一樣的閱讀體驗，讓孩子喜歡親近圖書館，愛上圖書館；也希望藉由活動鼓勵家長每天在寢前至少有30分鐘陪孩子閱讀，將閱讀融入日常生活。

南市圖寢前閱讀活動，除了夜宿圖書館之外，還有「晚安故事約定」活動，鼓勵親子一起完成30天的寢前故事挑戰；「親職講座」邀請專家講師分享家長關心的議題，包括孩子的人格特質、情緒處理、生活自理、閱讀培養等主題；「玩味閱讀課程」結合閱讀元素，安排自然教育、故事創作、表演故事、美感體驗、身體律動、科學遊戲等內容，讓孩子能夠邊玩邊學，體驗閱讀的樂趣。歡迎錯過夜宿圖書館活動的民眾多多參與。