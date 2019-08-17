台南「將軍北門揪一夏～九宮格踩點集章趣」登場　到指定景點遊玩拿好禮

▲台南將軍、北門區公所攜手合作的「將軍北門揪一夏～九宮格踩點集章趣」活動，盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南將軍、北門區公所攜手合作的「將軍北門揪一夏～九宮格踩點集章趣」活動，8月17日在將軍區康那香不織布創意王國登場，熱鬧的開幕儀式，吸引不少民眾前往共襄盛舉。

台南市長黃偉哲親自到場主持活動時表示，九宮格踩點集章趣活動兼具趣味、歷史人文與觀光旅遊等特點，祝福所有參加的遊客都能完成集章連線，獲得神秘禮品之外，最重要的，也從中體驗台南將軍和北門的美麗風光。

市府一直努力推廣台南旅遊，鼓勵各區整合觀光資源，發掘新亮點新玩法，黃偉哲首先感謝康那香戴榮吉董事長對此次活動的支持，並對於公所同仁親力親為舉辦活動，對推展地方觀光所付出的努力成功表達肯定之意。

「將軍北門揪一夏～九宮格踩點集章趣」活動即日起至7月30日止，只要在活動期間內，持「九宮格券」到指定景點蓋戳章，達成3或6條連線，即可兌換精美禮品，將軍區長洪聰發表示，「九宮格踩點集章趣」活動地點囊括人、文、地、產、景等五大面向，民眾可從香火鼎盛的漚汪文衡殿出發，進入林崑岡紀念館的時光隧道，接著走訪以陶藝為特色的方圓美術館，欣賞老建築的生命力，再到附近的香雨書院，感受鹽分地帶台灣文學著作與美術的魅力。

17日活動主會場準備了現做現炸魚嶺、虱目魚丸湯、海產粥讓民眾免費品嚐在地鮮美海產，還特別邀請氣球哈妮小琪老師來教大家有趣的造型氣球，親子同樂，也有「照的就是你」結合將軍圖書館、登革熱、防災宣導等趣味互動遊戲，寓教於樂。

將軍區公所表示，想參與活動的民眾可於17日主場活動至服務台或8月18日起至活動指定景點、將軍區公所、將軍區圖書館索取九宮格券，集章完成3條連線或6條連線，兌換牛蒡茶切片、彼得兔水瓶、木筆盒組等宣導品，值得一提的是，主場加碼提供價值千元的月亮枕（哺乳枕）讓民眾兌換，但對於無法前來或無法完成兌換的民眾也只要在8月30日前，週一至週五至將軍區公所、週六至週日至將軍區圖書館都能兌換（9-16時），數量有限，送完為止。