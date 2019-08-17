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全台10縣市豪大雨！　吳德榮：下週五台灣東方海面颱風生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，苗栗以南慎防豪大雨。氣象局針對全台10縣市發佈豪大雨特報。另外，氣象專家吳德榮透露，下週五台灣東部海面可能會有颱風生成，要多加注意。

中央氣象局預報員張承傳表示，今(17)日上午前西南風仍偏強，中南部地區還是會有陣雨或雷雨，雨勢也較為持續，容易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，而北部、東南部在這段期間也會有局部短暫陣雨；白天之後西南風雖然會逐漸減弱，不過中南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，其他地區則大多為多雲的天氣，午後山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，其中北部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。

氣象局也針對苗栗、台中發佈豪雨特報；彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今、明(17、18日)兩天「西南季風」挾帶低層水氣，大氣「對流不穩定」；迎風面苗栗以南有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，並有續降大量降雨的潛勢。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對全台10縣市發佈豪大雨特報。

背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶而有短暫陣雨；北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱。今日氣溫：北部26至35度、中部25至31度、南部24至32度、東部25至35度。

吳德榮表示，下週一、二(19、20日)台灣都在「季風低壓」環流內，大氣很不穩定，激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及連日大量降雨的天氣型態，尚未結束；下週三至週五(21至23日)大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，山區較平地機率高。 下週五(23日)在菲律賓、台灣東方海面，已有颱風生成的機率大幅提高，不過仍須再觀察。

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