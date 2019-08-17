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北部熱爆、中南部下大雨！　北北基飆36度亮「高溫黃燈」

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▲▼北北基發高溫警戒。（圖／氣象局）

▲北北基發高溫警戒。（圖／氣象局，下同）

記者胡順惠／台北報導

受西南風沉降影響，中央氣象局17日12時針對台北市、新北市盆地，基隆市地區發布高溫警示，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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觀測資料顯示，目前測得高溫前10名依序為台北（台北市）36.6度、板橋（新北市）35.9度、 大安森林（台北市）35.5度、新店（新北市）35.4度、基隆（基隆市）35.2度、宜蘭（宜蘭縣）34.1度、新竹（新竹縣）33.7度、金門（金門縣）33.7度、淡水（新北市）33.6度、蘭陽分場（宜蘭縣）33.5度。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲中南部大雨特報。

不過與此同時，中南部則處於西南風的迎風面，中央氣象局針對8縣市發布大雨特報，包含台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市、屏東縣，提醒嘉義以南、南投地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石，北部、南部天氣兩樣情。

中央氣象局表示，今明兩天受到西南風偏強加上海陸風影響，中南部降雨最猛烈，到18日雨勢稍稍趨緩，出現短暫空檔，但隨後台灣又受到大低壓帶影響，又恢復不穩定的天氣型態，降雨仍集中在中南部，真正趨緩要等到下周三（21日）之後，21至23日還是有短暫雷陣雨，23日之後才會恢復典型夏季天氣。

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關鍵字：天氣,氣象,氣象雲,中央氣象局

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