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林右昌要花3個月變回「基隆三浦春馬」　網笑：用最高標準監督你減肥

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▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指，以下皆同）

政治中心／綜合報導

基隆市長林右昌30年前的舊照片被網友翻出來，濃眉大眼的超高顏值引起網友暴動，直呼跟日本男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度極高。對此，林右昌表示，請大家給他3個月的時間來減重，讓不少網友跑到臉書留言，「從現在開始用最高標準監督市長.....減肥！」

臉書粉絲專頁《貓與邪佞的手指》16日PO出基隆市長林右昌年輕時的照片，直呼「這誰？根本韓國歐巴。」文中透露林右昌年輕照片根本「臉戰力太強，比美其邁的手指，可以征服宇宙。」粉絲專頁小編更說「這，年輕時參選如果有網路的話，應該志工數目堪比怡農（吳怡農）。」

▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

這幾張照片曝光後引起許多基隆人的震驚，政治系教授陳方隅在底下留言說「運動很重要」，其他網友則說，「我基隆人我驕傲，基隆美食把市長養的實在太好了」、「市長用心良苦，用實際行動代言基隆美食，你們怎麼這樣」、「歲月好殘忍XD」、「我現在可能要多看林智堅市長......我個人覺得他也挺帥的(掩面)，但會不會以後也......」

針對網友的讚賞，林右昌17日下午回應，這些是高三、大一的照片，被貼出來有點驚訝，每個階段成長的歷程，年輕時是一個模樣，年長時要有年長的味道，但有一點點被出賣的感覺，但讓他更有動力去減肥、運動，「請大家給我3個月的時間減重」。

對此，網友們跑到林右昌的臉書留言，「趁亂來跟基隆三浦春馬告白+1」、「還我們年輕的右昌」、「市長減肥加油」、「到底三個月後能不能減回到三浦春馬，大家拭目以待」、「 一人一信支持市長減肥」、「求市長減肥」。

▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▼網友跑到該貼文留言，希望林右昌努力減肥。

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17歲妹肚子詭異隆起　醫開刀驚見「畸形雙胞胎半屍」化成腫瘤塞

關鍵字：林右昌,三浦春馬

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