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邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議　林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想

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▲ 邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議 林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議，林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文9日晚間應邀到基隆廟口夜市，品嚐碳燒蚵仔煎等許多美食小吃，遭外界解讀安排吃蚵仔煎是影射罷免台北市長柯文哲；市長林右昌10日傍晚受訪表示，「蔡總統、食物都很無辜」，希望大家不要有太多政治聯想，能拿出之前對抗疫情時團結一致的精神。

林右昌說，蔡總統在疫情趨緩之後走訪基隆，蚵仔煎是他安排蔡總統前往品嚐，因為他覺得那家碳燒蚵仔煎是全台灣最好吃，作法也很特別，又剛好在廟口對面，所以特別推荐給蔡總統，而且蔡總統除了蚵仔煎，也品嚐了蚵仔湯、營養三明治、酒釀湯圓跟愛玉等，希望大家不要有太多的政治聯想，「蔡總統跟美食都很無辜」，林右昌也提到，振興才是目前首要的工作，基隆有很多美食，如果柯市長有空，非常歡迎他來基隆走走，「我帶他去吃泡泡冰！」

對於記者詢問台北市副市長黃珊珊不排除將在2022年參選台北市長，林右昌除了表示尊重，也強調現階段他只想把市長的職務做好，其他都不多想；如果台北市柯文哲市長有空，也歡迎來基隆玩，並且品嚐更多的廟口美食小吃。

至於媒體問及，柯市長指五星級縣市長「坐牢的坐牢、欠債的欠債，他也是工作時間最長的市長」，林市長受訪時表示，他覺得這沒什麼好比較的，每一個縣市長都是民選的，要對選民負責，一天上班幾小時不重要，能不能拿出成績，得到市民的肯定認同，才是最重要的。

林右昌強調，基隆市這幾年的進步可說有目共睹，負債從他上任之初的124億元，現在已經剩不到80億元，有錢人還錢不難，但沒有錢還要在推動建設的同時還債、減債就很困難，至少基隆市做到了，他強調，跟別人比較的意義不大，最重要的還是把市民託付的責任做好。

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