當外送員奔波！回家一伸手「慘見職災」黑掉了　妹子心酸：不知該怎麼白…

▲外送妹一張「職災」照，讓機車騎士都有感。（圖／翻攝自（左）爆廢公社二館、（右）爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在走在路上，常常可以看到穿梭大街小巷的外送員，尤其暑假想賺外快的年輕人不少，外送員的身影更是隨處可見。但當外送員，除了行車要很小心，還要注意其他「職災」。一名女網友日前貼文，文中直呼「做外送員的心酸」，並附上一張照片，引發其他騎士們的共鳴「我也是這樣啊！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，「做外送員的心酸，都不知道該怎麼白了」，最後還附上2個哭泣的表情符號。到底原PO在心酸什麼呢？仔細看看照片，只見她的手臂膚色算是白皙，但從手腕到整個手背的部分，卻像是灑上可可粉一樣，整個曬成深棕色。

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▲這色差是怎麼回事！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在留言處笑說，「其實內搭的長袖不知道為何還是照樣會黑，再往上拍一點還有一節」，讓許多機車騎士相當有感，也紛紛PO出自己手的照片，「戴手套變這樣」、「騎車就曬成這樣」、「原來會用武裝色的不只我一個～」

▲機車騎士們也很有共鳴。（圖／翻攝自爆廢公社）

而從照片推測，原PO大概是在外送時，只穿著到手腕的長袖遮陽，沒有另外再戴手套防曬，就有網友留言表示，「戴手套」、「推薦給你，4D機車手把套」、「戴手套不就不會黑了」、「真的要做好防曬啦！穿外套之前最好還是擦一下防曬乳，不然這樣很傷皮膚。」

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