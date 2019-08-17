等紅燈和警察對到眼！他下秒被招手...原因暖爆羨煞網：好幸運～

▲警察路上攔檢，示意圖，非本文當事人。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

在路上遇到警察招手，通常都是要攔檢或是有違規，不過這名民眾卻幸運翻了。一名男網友在臉書上透露，姐夫昨日等紅燈時遇到警察，明明都有遵守規定卻還是被叫了過去；沒想到員警隨後竟然送他一個超豐盛便當，網友們見狀都紛紛表示羨慕。

「姐夫下班發生一件特別的事！」一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示姐夫昨（17日）下班騎車回家時，在等紅燈的時候和警察對到眼，還被招手叫了過去，心中滿是問號，不知道發生什麼事。

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原PO表示，沒想到這時候警察竟然問姐夫「吃飽了沒」，姐夫則是回答正要回家吃飯，但警察隨後卻拿出一個便當送給姐夫。姐夫雖然滿頭問號，但還是收下了便當，畢竟也是一頓飯；眼看著滿滿配菜的豐盛餐點，他也向暖心的員警表達感謝。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲員警突然給原PO姐夫一個免費便當 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，至今已經吸引了7千多名網友按讚，大家紛紛羨慕原PO姐夫的幸運，「便當很可以欸」、「真心沒看過這麼高級的便當」、「收到員警的隨機愛心」、「我跟警察對到眼，他叫我把身分證拿出來」、「便當沒吃過，罰單吃過3張」。

其他網友則是大開腦洞猜測原因，「應該是警察太忙沒空吃，又不想浪費」、「警察晚上有妹約了啦」、「多訂一個便當而已」、「姐夫是不是長得太瘦了，警察心疼看不下去」、「警察一定是不敢吃小黃瓜啦」。

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