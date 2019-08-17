香港警民衝突頻傳　「監警會」半年內公布調查報告

▲香港728遊行時，警方以催淚彈驅離示威群眾。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港自反對修訂《逃犯條例》引起的街頭抗爭，迄今已2個月，港警為執行勤務，手段屢遭外界批評。港媒報導，香港「監警會」此前稱將主動審視6月9日至7月2日發生的群眾運動，並於16日召開內部會議，通過延伸審視工作範圍，釐清相關事實。

▲0727香港元朗警民衝突。（圖／路透）

《香港01》報導，監警會主席梁定邦表示，會方非常關注近期有關《逃犯條例》修訂所引發的連串衝突事件，及其對本港安定和法治帶來的影響。由於事態仍不斷變化，釐清事實的報告，將會涵蓋7月2日後的活動，及分階段公佈結果。

梁定邦提到，希望在6個月內就6月9日至7月2日的事件，公佈第一階段性報告。為確保報告的客觀性，委員會亦通過邀請海外專家提供意見。此外，會方亦會按《監警會條例》密切監察投訴警察課對「須匯報投訴」的處理和調查。

▲0813香港機場衝突。（圖／路透社）

此外，監警會也提出邀請法律事務委員會主席加入督導委員會，與嚴重投訴個案委員會、運作及程序諮詢委員會和宣傳及意見調查委員會主席，一同帶領及監察專案組的工作。

監警會目前透過特別熱線、信件以及電子平台，共接獲逾1,200份資料，包含文字、圖片、錄影片段、超連結等超過24,000個項目，將用來協助審視和釐清事件。

據公開訊息顯示，監警會全名為獨立監察警方處理投訴委員會（Independent Police Complaints Council，簡稱：IPCC），是香港的一個法定機構，成員均由香港特別行政區行政長官委任。監警會的職責是監察和覆檢香港警務處獲投訴及調查科所調查的個案，但監警會並沒有被賦予法定的調查權力，只能向警方提供意見。

