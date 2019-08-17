全港都在猜「李超人」弦外之音　網灌李嘉誠臉書：智慧大神，多謝你！

▲李嘉誠創立的長江集團已成為香港最大企業之一。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港首富李嘉誠16日就「反送中」發表看法，在多份報章刊登2個不同版本廣告，掀起巨大風波，從普通市民到學界政界都在猜測廣告內涵何在，暗示了什麼。被民眾視為「超人」的李嘉誠，如今更被稱為「智慧大師」，網友灌爆其臉書，點讚稱「今日看到你的登報，令我熱淚盈眶，多謝你！」

▲李嘉誠16日於多家香港報紙刊登廣告。（圖／記者黃彥傑攝）

李嘉誠在其中一版廣告寫道，「正如我之前講過：黃台之瓜，何堪再摘」，署名「一個香港市民」，其中「黃台之瓜」指得顯然是香港700萬市民利益，而「摘瓜者」所指為誰並未明言，留下無限想像空間。在另一版印有「反暴力」的廣告中，把各句最後一字相連，就成了「因果由國，包港治己」，下半部包括署名在內則出現「義憤，民誠」。

這兩版廣告發行後，引起香港各界猜測，李嘉誠的「弦外之音」何在，暗示了什麼。隨後大批網友在「李超人」臉書上點讚，「李先生説黃台之瓜，可圈可點！」、「李先生不愧是智慧長者，無畏無懼」、「智慧大師 佩服佩服」、「李生，多謝你心繫香港」。

李嘉誠基金會發言人16日以中英文兩版本聲明回應，李嘉誠以「一個香港市民」身份刊登廣告，因是他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠；今日香港，要停止暴力，堅守法治 。至於對政府有何看法？李嘉誠發言人則說，「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁」。

香港媒體評論，在這兩版廣告刊登後，「今日全香港人都為李嘉誠的中文水準而驚艷」，香港網友也紛紛驚嘆「首富的智慧」。事實上，早在2016年人們就認為，「黃台之瓜，何堪再摘」出自李嘉誠文膽「中文主任」，其年薪估計超過100萬港幣（約新台幣400萬元）。

長江實業2016年初曾刊登廣告招聘「中文主任」，要求20年相關經歷，開出年薪100萬港幣。香港知名作家楊興安博士早年也曾擔任過此職務，更早前則曾擔任過已故作家金庸的秘書。楊興安過去接受訪問時曾表示，他對李嘉誠本人的中文造詣之高感到意外。

▼香港便利商店販賣的報紙。（圖／記者黃彥傑攝）