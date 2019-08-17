金融業最夯！　230台青赴深圳實習　20多人獲聘

▲2019台灣青年暑期來深實習活動。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

「2019台灣青年暑期來深實習活動」正式落幕，今年共230位台灣青年前往深圳證交所、銀行、保險公司等金融企業以及科技公司等78間企業展開為期一個月的實習。主辦方今年提供100多個實習銜接就業的機會，最終有20多位台灣青年將留在深圳工作。

綜合陸媒報導，此活動由深圳市台商協會舉辦，實習期間為7月16日至8月16日，今年申請實習的學生分別來自有台灣大學、台灣清華大學、台灣交通大學、成功大學、政治大學、東吳大學以及在香港、德國求學的台灣學生。

對於此次實習的體驗，在賽格眾創空間擔任運營的盧怡靜表示，自己工作時有時會因為害怕而不敢嘗試，但只要鼓起勇氣就能學到更多的東西，一個月的實習時間，交到很多朋友，尤其看見進步的深圳，開拓了自己的視野。

▲參與實習活動的台灣學生分享心得。（圖／受訪者提供）

台灣暨南大學應屆畢業生黃建羿是第二次到深圳實習，他在2017年時曾到深圳證券交易所實習一個月。黃建羿表示，深圳的金融行業發展非常好，對台灣青年很有吸引力，「我大二升大三暑假也在深圳實習，但當時還比較懵懂。這次決定再來深圳實習，是希望更多地瞭解深圳金融行業的工作環境，認識更多業界前輩，拓展人脈。」

今年的實習機會以金融類最多，佔比達63%，此外，還有科技類實習機會，如算法工程師助理、產品工程師助理、WEB開發崗等有22個；商業服務類實習，如新媒體運營、財務分析、市場行銷等，則有近60個實習機會。

深圳台商協會常務副會長兼秘書長盧政群表示，有很多台灣青年希望能瞭解大陸，也希望透舉辦暑期實習活動，能讓台灣青年多瞭解深圳的發展。

▲今年有230多位台青到深圳實習，20多人獲得大陸企業青睞。（圖／受訪者提供）