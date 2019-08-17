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潘孟安超狂！30年前穿「真理褲秀美腿」　鄭文燦根本桃園盧廣仲

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▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲鄭文燦(左)、潘孟安(右)舊照引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指，下同）

記者葉國吏／綜合報導

基隆市長林右昌30年前被翻出，結果發現學生時期的林右昌根本就是日本明星，外表乾淨帥氣，網友直呼跟日本人氣男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度90％，引發一場「政壇舊照風波」，許多政治人物接連PO出年輕時的照片，其中又以屏東縣長潘孟安最為吸睛，因為他穿著「真理褲」。

▶︎基隆市長30年前超帥！撞臉新垣結衣舊愛　顏值戰力能征服宇宙

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光，被網友說這帥氣程度可以征服宇宙了。

臉書粉絲專頁《貓與邪佞的手指》16日PO出基隆市長林右昌年輕時的照片，直呼「這誰？根本韓國歐巴。」文中透露林右昌年輕照片根本「臉戰力太強，比美其邁的手指，可以征服宇宙。」粉絲頁小編更說「這，年輕時參選如果有網路的話，應該志工數目堪比怡農（吳怡農）。」

▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲鄭文燦舊照被稱作是桃園盧廣仲。

對此發文引起網友轟動，底下也有許多政治人物不落人後，紛紛PO出年輕照片來證明自己也曾帥過。桃園市長鄭文燦舊貼出帥氣發福前的年輕照片，寫道「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」，立委吳思瑤還說他是「桃園盧廣仲」。

▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲潘孟安舊照被網友說穿真理褲。

另外屏東縣長潘孟安的年輕照片最狂，他PO出手抱吉他、帶草帽的照片說「看來不變的是吉他，其他都⋯
來3首十年！」但最狂的不是吉他，而是潘孟安穿著現今流行的真理褲，網友紛紛留言說「哇，孟安縣長一整個就是狂！」、「潘縣長穿今年最流行的真理褲，太時尚了」、「領先20年 真理褲最近流行回來了」。

►戀愛老司機：重點是眼神

▼桃園市長鄭文燦(左)、屏東縣長潘孟安(右)。（圖／ETtoday資料照）

▲▼鄭文燦、潘孟安。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
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關鍵字：潘孟安,鄭文燦

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