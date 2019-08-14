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桃園「美國路」　鄭文燦：感恩美國工程師協助興建石門水庫

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▲桃園「美國路」，係為感恩美國工程師協助興建石門水庫而來。（圖／截取自googlemap）

▲桃園「美國路」，位於石門水庫附近。（圖／截取自googlemap）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有條「美國路」，路名由來卻鮮為人知？桃園市長鄭文燦14日出席「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽活動指出，桃園過去的發展與美國有密切的關係，例如石門水庫的興建，是由美國籍工程師協助興建完成，水庫附近的「美國路」道路，即是紀念美國工程師協助台灣興建戰後第一個亞洲大型水庫。▲桃園「美國路」，係為感恩美國工程師協助興建石門水庫而來。（圖／截取自googlemap）

▲「AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽，在文化局3樓第一展覽室展出。（圖／市政府提供）

另外，美軍黑貓中隊曾駐紮在桃園空軍基地，該基地也在桃園航空城計畫中被保留，並擬規劃「黑貓紀念公園」，以紀念當時冷戰期間的歷史，以及感念眾多台美飛行員的犧牲，是相當可貴的歷史之一。同時，升格後，市府更擴大與美國城市間的交流，目前共計與美國12個城市締結姊妹城市，不僅逐步增加互動，也持續進行教育、文化等各方面的交流。

鄭文燦指出，不少台美企業在桃園發展良好，包括台灣明尼蘇達礦業（3M）在桃園增設生產線，引進半導體先進製程；美光科技（Micron Technology）完成對華亞科技收購案，投資金額超過1,300億元，創造超過1,000個就業機會等，目前有高達90家美商投資桃園，成果豐碩。

此外，台灣企業與美國企業亦有多項合作，包括中華航空、長榮航空等航太產業、美商聯邦（FedEx）快遞公司、美商優比速（UPS）公司等物流產業，也進一步充分顯現台美企業在桃園的合作。目前桃園也正配合亞洲‧矽谷計畫，推動資安科技產業與物聯安全產業，可望成為台美相關產業合作的重要基地，在網路安全與智慧城市方面與美方有更多的交流，期能共同打造台美安全合作的數位未來。▲桃園「美國路」，係為感恩美國工程師協助興建石門水庫而來。（圖／截取自googlemap）

▲「AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽，在文化局3樓第一展覽室展出。（圖／市政府提供）

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽活動，自即日起至8月25日，在文化局3樓第一展覽室展出。鄭文燦強調， 1979年是台美關係重要的分水嶺，當年台灣處於非常孤立的狀態下，1979年《台灣關係法》制定後，讓台灣能夠在40年來發展出民主政治與良好的經濟成就，不僅讓個人權利得到保障，也讓社會文化更加多元。

此次桃園場展覽也特別將桃園與美國的關聯製作成大事紀，讓更多的市民朋友了解台美關係對台灣的重要性，也相信未來彼此的關係會發展得更好。

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關鍵字：桃園,美國路,鄭文燦,石門水庫

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