《台灣關係法》40年　桃市舉辦「AIT@40—1979年後美台關係展」

▲桃園市政府舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」。（圖／市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

《台灣關係法》今年40年，桃園市政府與美國在台協會合作，舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽。出席展覽活動的美國在台協會處長酈英傑表示，《台灣關係法》是一項具有里程碑意義的立法，美國未來仍是台灣真正的朋友，而美國對《台灣關係法》所載義務的承諾，始終堅若磐石。

▲「AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽，在文化局3樓第一展覽室展出。（圖／市政府提供）

鄭文燦說，為彰顯台美多面向的安全合作關係，美國在台協會將今（2019）年8月指定為「安全合作月」，因此「AIT@40—1979年後美台關係展」以「安全合作」為主題，展覽內容有歷年來，桃園與美國的交流關係，包括城市外交、產業交流等，期藉此為台美間的友誼，以及冷戰期間的密切合作，留下歷史的見證。

▲鄭文燦市長向酈英傑處長解說。（圖／市政府提供）

鄭文燦同時相信，藉由此次展覽活動，可望增加台美間的互信與了解，進而增加2國間的友誼，讓市民朋友從過去的歷史故事，看到美好的未來前景，並期待未來台灣既是美國足以信賴的民主夥伴，也是戰略、科技夥伴，使台美有良好互動關係，促進彼此發展持續往前邁進。

▲鄭文燦市長與酈英傑處長，參觀黑貓中隊展示區。（圖／市政府提供）

美國在台協會處長酈英傑表示，《台灣關係法》是一項具有里程碑意義的立法，鞏固了美國持續支持台灣保有自我防衛能力的政策，使美國得以因應台灣多變的安全局勢，近來在印太戰略下，更力圖傳達台灣是美國政府自由且開放的印太願景不可或缺的一部分。

此外，台美軍事交流不僅建立在軍售層面，也延伸到國防之外，涵蓋至人道救援、災難防救等層面，顯見台灣為國際社會所做出的貢獻。對此，美國在台協會也推出「印太安全事務領袖參訪計畫」，預計培養台美安全關係的領袖人物，協助其提升在區域安全議題上的領導力與專才。

▲鄭文燦多次出訪美國的照片，亦在此次展覽中展出。（圖／市政府提供）

同時在此也感謝桃園市政府與美國在台協會合作，共同舉辦本次展覽活動，呈現台美多元關係中的安全合作面向。酈處長也強調，美國未來仍是台灣真正的朋友，而美國對《台灣關係法》所載義務的承諾，始終堅若磐石。