女墜愛河...長腿正妹警「肉身搭橋」救命！　同事驚問：哪裡來的勇氣？

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄知名景點愛河13日晚間發生一起墜河事件，一名年約20歲的林姓女子墜入愛河中載浮載沉，情況相當危急，高雄警鹽埕分局五福四路派出所一名剛從警半年的菜鳥女警許雅筑見狀，立刻趴在岸邊以肉身當橋，讓現場民眾及同仁抓住其腳踝，上半身則探向愛河，伸手將林女拉出水面，所幸林女送醫後並無大礙。

▲女子墜愛河，菜鳥女警立刻發揮所長救人，同事見狀驚呼，「勇氣誰給的？」（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，13日清晨0時30分許接獲通報，稱有民眾跳入愛河，經線上巡邏警網及備勤人員緊急出動，而在到達前，就已有數名熱心民眾先拋下救生圈供女子攀附，隨後在現場等候警方到達。

▲女子被救起後緊急送往醫院救治，所幸並無大礙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方趕抵後，發現林女落水現場並無階梯可供攀爬，她也因吃水過多，耗盡體力，幾番鬆手沉入水底，情況相當危急，而許員在情急之下，靈光乍現，整個人趴在岸邊以肉身當橋，由現場民眾及同仁抓住其腳踝，上半身則探向河中，並伸手將林女拉出水面，經過一番波折後，終於將林女救上岸，並緊急送醫後，所幸並無大礙。

警方表示，這名機警救人的24歲菜鳥女警許雅筑，在從警前曾擔任過游泳教練、導遊，2017年她才從特考班畢業，且2019年1月才剛分發至鹽埕分局五福四路派出所服務，至今僅短短半年多，卻能夠發揮所長英勇救人，值得嘉許。

▲菜鳥女警曾任游泳教練，是名運動好手，這次更英勇救人，讓長官紛紛讚許。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，在搶救過程中，許員與另名男警顏長弘都因此受傷，鹽埕分局對於兩名員警英勇救溺的事蹟特別表示嘉許，局長李永癸也在當天親赴派出所慰問致意，而。而至於女子挑愛河的詳細原因，還有待進一步調查。

▲▼鹽埕分局局長親赴派出所慰問致意。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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