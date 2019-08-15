宿舍淪砲房...班導「4度交疊」女學生！被抓包辯：她性幻想　一個動作下場GG

▲李男擔任國中班導，竟趁職務之便4度性侵女學生，事後下跪求原諒成判刑鐵證。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

新北市一名李姓男子在某國中擔任班導師，而一名女學生因住校想家不適應，李男便對她特別關愛，女學生也因此對李男產生依賴。然而，李男卻藉此趁機在學校空教室，甚至是教師宿舍內4度性侵女學生。案經女學生提告，李男還登門下跪道歉請求原諒，但矢口否認犯行，高等法院最後依法判李男2年6個月徒刑。

判決書指出，李男擔因發現女學生住校想家而不適應，因此對她特別關心，而女學生也對他相當依賴。但自2011年1初至6月間，李男卻開始分別在學校空教室、生物實驗室，甚至是自己住處，3度強行與女學生發生關係。直到女學生畢業後，原以為逃離魔掌的她返校探視，李男色心再起，偷偷將女學生帶回教師宿舍，再度對女學生下手。

女學生上大學後，因受不了內心壓力，曾向閨密透漏此事，且情緒都相當激動、狂哭，最後她決定站出來告發李男惡行，並提出告訴。案情曝光後，李男急著滅火，還跑到女學生家中下跪道歉。

然而，李男在庭上僅承認有撫摸女學生胸部、私處等猥褻行為，但矢口否認有與她發生關係，還辯稱是他不同意女學生邀約參加心靈團體，才導致女學生出現性幻想。

法官審理時，女學生閨密也出面作證，稱女學生要說出這件事時，內心承受極大壓力，且還因此崩潰大哭，甚至害怕到發抖，「對她來說這算是人生的一個汙點和陰影」。

法官事後認為，女學生經過這件事後，出現嚴重的創傷後壓力症候群反應。此外，李男接受測謊時並未通過，還曾跪求女學生父母原諒等，認定他犯行明確，因此依與14歲以上、未滿16歲少女性交罪判2年6個月徒刑，李男不服提上訴，但遭高等法院駁回。全案可上訴。

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