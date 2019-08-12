公公友狂諷「生鮑魚沒用」：不會生香腸？　媳婦一聽氣炸...網怒：沒O哪來X

▲公公跟孫女玩卻被朋友嘲諷，「你兒子很沒用欸，生一個鮑魚出來」，惹怒全網。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

重男親女的觀念，現在依舊根深蒂固在老一輩人心中，一名網友就在臉書發文表示，10日時她帶著女兒回婆家，這時公公朋友正好來電，公公便開啟擴音與對方聊天。然而，當對方得知公公正在跟孫女玩時，竟開口嘲諷，「你兒子很沒用欸，生一個鮑魚出來。」讓公公尷尬得趕緊掛斷電話，而這句話早已被原PO聽在耳裡，氣得直呼「我生女兒我驕傲」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，10日她帶著女兒回婆家，公婆也開心的在逗著孫女，而這時，公公的朋友剛好來電，公公也就直接開啟擴音聊天，但沒想到當對方得知公公在跟孫子玩時，第一件事就是先詢問男女，而當公公回應是女生時，對方竟口無遮攔的說，「你兒子很沒用欸，生一個鮑魚出來，第一個孫是不會生一條香腸嗎？」

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這句話一出，公公立刻回應，「男生女生都好啦」，但對方仍持續碎唸，讓原PO公公尷尬的馬上掛掉電話。然而，這整段對話早已被原PO聽在耳裡，事後氣得發文怒罵，「你2個兒子一顆屁都生不出來，你自己生2條奧香腸沒孫給你抱，還好意思來嫌我們生女孩」。

原PO的遭遇讓網友看了也感到不可思議，紛紛留言，「他肯定不會知道他送終的時候可能是女兒捧著的！」、「套一句他用詞，沒鮑哪來的香腸，沒水準的友人」、「他自己還不是從鮑魚擠出來的，有種不要吃鮑魚不要用鮑魚啊！嫌棄就都不要用！」

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