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女同學趴桌睡覺...法律系男大生「伸手偷拍裙底風光」　校方：他家貧

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▲女同學趴桌睡覺...法律系男大生「伸手偷拍裙底風光」　校方：他家貧（圖／翻攝自《新京報我們視頻》）

▲男同學趁大家睡覺時，偷拍女同學裙底。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川成都一名22歲羅姓男大生24日趁著女同學睡覺時，拿起手機開閃光燈，並且將手伸到桌子底下，偷拍對方裙底風光。該事件曝光後，學方回應會積極處理，但日前卻爆出，不僅未對男同學進行懲罰，甚至還以「男方家境貧困」等理由，對受害者進行勸說。

綜合陸媒報導，該名身穿白衣的男同學是法學院的大四生，當時他到圖書館念書，過程中卻趁著同桌同學都趴下睡覺時，拿著手機伸到桌底，偷拍對面女同學的裙底。同時，另一名在場同學看見後，立刻將此罪行拍下存證。事發後，校方證實確實有此事，並表示會積極應對、配合警方調查取證，同時做出相應處理。

該名受害女學生事後PO文寫道，沒想到這種事真的會發生在自己身上，就在你身邊不經意地出現，幸虧好心的同學發現並提醒了我，目前已做了後續處理，希望其他同學也能多多注意。

▲女同學趴桌睡覺...法律系男大生「伸手偷拍裙底風光」　校方：他家貧（圖／翻攝自《新京報我們視頻》）

▲受害女同學事後PO文表達心情。

據悉，有消息傳出，該校保衛科事後並未對該名男大生進行處罰，甚至還向涉事女生表示，「男生家庭貧困、要考研，怕耽擱到他的前途，希望被偷拍裙底女生可以理解一下。

據新京報報導，該間學校的宣傳部工作人員日前表示，學校保衛處不能代表校方的處理意見，其次，上述觀點消息來源尚不可知，不能確證真實性，但校方會依據事實依規處理，「學校絕對沒有出現這種聲音，也不會草率處理，肯定會給當事學生一個正確合理的交代。」

對此，成都市公安局在官方微博通報，針對網上出現的「某高校學生偷拍女生裙底」一事，武侯區公安分局高度重視，經查，羅男於24日9時許，在學校圖書館內用手機偷拍一名女生裙底，目前分局已依法對其處以行政拘留5日。

▼成都市公安局25日在官方微博通報該案件。（圖／翻攝微博「成都網警巡查執法」）

▲女同學趴桌睡覺...法律系男大生「伸手偷拍裙底風光」　校方：他家貧（圖／翻攝微博成都網警巡查執法）

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