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三峽串燒店前3萬債務喬不攏　惡霸開1槍示威遭警智取

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▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

▲三峽串燒店前傳債務糾紛，男子開1槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三峽區中正路一段上一處知名串燒店前，17日凌晨1時許傳出槍響。據了解，當時是33歲的蘇姓男子與18歲的胡姓少年，疑因債務糾紛在串燒店外起口角，後來更找來青少年並吵了起來，過程中蘇男還鳴槍示威，目擊民眾見狀打電話報警，警方獲報後迅速趕抵現場，逮捕了蘇、胡2人，並繳獲2把槍械，即時阻止了更嚴重的衝突發生。

據悉，蘇男與胡姓少年有一筆3萬元的債務糾紛，17日凌晨雙方在中正路一段上的串燒店外，為了一筆3萬元的債務起了口角，各自打電話叫來支援人力，蘇男更在店門口鳴槍示威。民眾見到有青少年聚集並聽聞槍響，立即打電話報警，由於事發地點距離三峽警分局僅百米遠，警方很快就趕抵現場，並控制了整個場面。

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區派出所長到場指揮，並派出16名快打警力前往支援。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

到場的員警見到現場有大批青少年聚集，又叫來16名快打警力到場協助，由於衝突雙方並未動手，所以現場並沒有傷者送醫。報案人向警方表示有人開槍，警方也在現場拾獲一枚彈殼，但卻沒有人承認是誰開的槍。

一名來自香港的女性目擊民眾向記者表示，衝突當下見到大約有5、60人聚集在門外吵架，過程中有見到青少年打電話叫人一直來，也有聽到1聲疑似鞭炮的槍聲，但沒有見到有人受傷，警方趕來之後，聚集的青少年還一派輕鬆地離去。

這名女性遊客還表示，雖然剛下飛機的第一天，就遇到這樣的事情，還是相信台灣的治安及警察。見到警方辦案的過程，十分快速且溫和，並且有效的控制住場面，相較於香港日前發生的警民衝突，仍對台灣的治安及警察充滿了信心。

經過警方逐一盤查訊問現場的青少年，很快就釐清整起案件的經過，並清楚知道就是蘇男所開的槍，但蘇男卻一直矢口否認，甚至請友人交出一把道具槍，試圖誤導警方辦案。

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

但警方找到的彈殼，與蘇男所交出的道具槍不符，讓警方認為蘇男並未坦承，經過轄區派出所所長曾琮庭軟硬兼施的勸說下，蘇男最後才向警方承認有開1槍，並用電話將槍枝載走的友人請回現場，將作案用的改造槍枝交給警方處理。

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

▲▼在三峽派出所所長曾琮庭的勸說下，蘇男請友人將作案槍枝開車送回，並交由警方處理。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

警方除了帶回蘇男所繳的道具槍及改造手槍外，也將發生衝突的蘇男與胡姓少年，分別用警車載回派出所進行偵訊，警方表示，目前雙方對債務糾紛各說各話，將會進一步了解，訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將大膽開槍的蘇男移送法辦，而胡姓少年也因糾眾在公共場合非法聚眾，訊後也將會依社維法將他函送法辦。

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

▲涉案的胡姓少年被警方帶回派出所偵訊。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三峽串燒店債務糾紛男子開槍示威，警方即時到場阻止衝突擴大，警方帶回2名涉案男子。（圖／記者趙永博攝）

▲三峽串燒店前，凌晨1時許傳出有衝突發生。（圖／記者趙永博攝）

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