郭柯王遲不合體　名嘴爆：郭台銘被說服等著「換瑜」

▲郭柯王3人合體機會小。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲3人的合作，目前都是雷聲大雨點小，原定18日「桃園三結義」也只剩下柯確定會出席，之後2020總統大選會不會合作，外界仍有諸多揣測。資深媒體人鄭師誠日前上政論節目爆料，郭台銘已經被國民黨團說服，總統參選人韓國瑜恐怕沒辦法選到最後，所以郭才會遲遲不表態，因為他在等「換瑜」。

鄭師誠在《新聞面對面》上透露，郭、王根本沒有正式宣布要參選2020總統大選，國民黨現在要開除兩人是「師出無名」；他還爆料政界目前盛傳的說法，「因為郭台銘董事長被說服了，韓國瑜可能沒辦法選到最後，所以等著換」，此說法與外界流傳王金平目前的動向一樣，他也因為預期韓無法走到最後，所以等著代表國民黨參選。

鄭師誠說，因為這樣，郭、柯、王三人之間是有一些距離的，前陣子本來說要3人見面，最後卻變成3人的幕僚在週四（15日）上午見面。他強調這是一種說法，「僅供參考」，而且郭王兩人真的「很難處理」。

對此，民進黨立委郭正亮表示，鄭的說法綠營內部早就耳聞，「我們都在等國民黨自己內爆」，而剛被開除黨籍的國民黨立委陳宏昌爆料韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」等說法，其實在之前也已經聽說過了。對於王金平陣營等著「換瑜」的說法，郭正亮也表示和鄭聽到的一樣。

郭柯王結盟的態勢日前原本逐漸成形，也讓不少人期待3人週日（18日）會在桃園巨蛋的千人祈福宗教活動上公開合體；然而郭幕僚劉宥彤表示，「我們可能去的機率不是很高」。王金平週五（16日）受訪時也表示，因為很怕高鐵誤點，去的可能性非常少，接著又強調，「我這個意思就是不會去的意思」。

►►►超爽DER！點我現賺 2188