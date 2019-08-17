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「金門陳先生」身分曝光！送韓國瑜高粱酒惹風波…低調回應：只想替他加油打氣

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▲韓國瑜，金門高粱捐贈明細。（圖／韓辦供）

▲價值金額43000元的金門高粱之捐贈日期是107年9月26日。（圖／韓國瑜競選總部提供）

記者葉國吏／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜被爆出去年九合一大選期間，使用政治獻金購買金門高粱，韓國瑜競選總部14日晚間澄清資訊錯誤且公開帳目資料，強調酒不是政治獻金買的，是金門陳先生實體捐贈。如今這位金門陳先生身分也跟著曝光。

韓國瑜14日被報導政治獻金支出項目中，有44萬元用於買酒、還有2000萬元給潘恒旭當時任職的公司，引發外界議論。對此，韓國瑜競選總部執行長林國正指出，部分媒體登載韓國瑜政治獻金 44萬買酒、10萬買保養品和面膜一事，並非事實。這些是支持者所進行的物資捐贈。

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韓國瑜競選總部對外說明，政治獻金捐贈，有分「金錢」與「非金錢」捐贈。韓國瑜競選總部表示，依作帳憑證記載107年9月26日，金門陳先生捐贈金門高粱酒120瓶（價值43000元整），原始憑證編0926000121，被有關媒體錯誤報導為，使用政治獻金雜項支出購買高粱酒，酒不是政治獻金買的，是金門陳先生實體捐贈。

根據《聯合報》報導，這位金門陳先生就是前立委陳清寶，陳清寶表示他本來不想聲張，但又想給「黑韓」的人一點教訓，所以才會出面承認酒是他送的。陳清寶說，他在82年跟韓國瑜同時進立法院當立委，後來又一起「畢業」，那9年其實不熟。會送酒給他，只是想替他加油打氣。

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