台商插旗外灘源「上海開埠起點」　搭亞洲藝術交流平台





▲前故宮博物院院長馮明珠（左起）受邀擔任寶吉祥藝術中心顧問，16日與藝術家蔡玉葉、藝術中心行政經理顏麒生一同出席油畫展開幕茶會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

台商寶吉祥集團在大陸經營珠寶多年，文藝領域也有涉略，去年9月在上海成立寶吉祥藝術中心，選址百年建築「圓明園公寓」，成為首個插旗上海開埠起點「外灘源」的台商。目前，藝術中心已邀請過兩位台灣藝術家舉辦個展，希望能為兩岸藝術交流搭橋。

寶吉祥藝術中心行政經理顏麒生表示，集團20年來採多角化經營，亦收藏多項古董、藝術品。因此，近年進一步運用於兩岸和日本均有設點的優勢，籌辦文藝類展覽，增進亞洲藝術的交流，譬如上月7月10日，於日本京都舉辦水墨和陶藝聯展。

▲外灘源街道。

顏麒生說，在大陸選址上海外灘源做為藝術中心的起點，主要是看重當地歷史悠久的人文氣息、保存完好建築風貌和藝術包容性，可搭橋讓更多台灣藝術家登陸亮相，今年預計將舉辦5到6場展覽。

寶吉祥藝術中心自去年9月成立以來，已舉辦過三場藝術展，共有兩位台灣藝術家因此於上海亮相，包括今年初的台灣雕塑家蕭長正個展，以及目前正在展出的《光與彩: 蔡玉葉油畫展》。

▲寶吉祥藝術中心將圓明園公寓內裝改為展演空間。

藝術中心位於外灘源上的圓明園公寓內，與寶吉祥珠寶同在建築物的一到二樓。值得注意的是，外灘源是上海開埠的起點，位於上海外灘知名「萬國建築博覽群」北側，包含14棟百年歷史建築；圓明園公寓建於1904年，為英國巴洛克式建築中有名的「安妮女王風格」，帶有極高的身分地位象徵，當年是歐洲大型洋行於上海進駐的地點。

顏麒生表示，台灣藝術界經過多年發展，和多元文化的洗禮，具一定的特質和底蘊，惟近年市場逐漸飽和，因此集團希望透過藝術中心的成立，搭建亞洲藝術交流的平台，未來也計畫於大陸其他城市拓點，讓來自亞洲尤其是台灣的藝術家，在大陸舉辦個展、聯展。