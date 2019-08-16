上海也要「速度與激情」　引入世界摩托越野賽造城市新品牌

▲MXGP賽事。（圖／取自MXGP官方網站）

記者陳政錄／上海報導

上海去年起推動城市「四大品牌」打造，其中「上海服務」內的國際體育賽事舉辦上，今天又多了一個生力軍，就是「世界摩托車越野錦標賽（MXGP）」。這將是MXGP首次前往上海，除扮演上海城市對外宣傳的新品牌，也盼得藉此帶動奉賢等南部行政區的經濟發展。

大陸一線城市北上廣深近年享受快速發展的紅利後，致力推動進一步的升級改造，包括上海去年提出全力打響上海服務、上海製造、上海購物、上海文化等四大品牌，其中也包含加快國際體育賽事之都的建設。





▲MXGP上海站新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

因此除既有的網球大師賽、斯諾克大師賽外，F1上海站也在近年登陸嘉定區，未來將與在奉賢舉辦的MXGP上海站相互對應。



MXGP賽事每年的分站賽都能拉動所在地經濟，根據英國舉辦地謝菲爾德的統計數據，賽事每年為當地帶來1億美元的旅遊收入，創造相關工作機會20萬個。因此奉賢區副區長袁園表示，MXGP將為相關產業帶動描繪藍圖，拉高奉賢的旅遊內涵、經濟收益。

在16日下午於上海舉辦的MXGP賽事全球新聞發布會上，主打上海「9月奉賢上演速度與激情」。將比賽引入的和匯公司，在國際摩聯FIM和中國汽摩聯支持下，宣布與MXGP賽事官方Youthstream簽訂合約，取得2019至2021連續三年中國（上海）站賽事的承辦權。

MXGP與F1、WRC、MOTOGP並稱為世界四大經典機車競速賽事，舉辦城市遍布全球17個國家，年度擁有4.2億粉絲，每年舉辦20場左右分站賽，進行MXGP（250CC）與MX2（125CC）等至少兩級別的賽事。 9月13日至15日舉辦的上海站賽事由於是2019 年度收官之戰，預計將有22個國家的33支車隊，共70名車手參加。

作為賽事舉辦地，本次將有許多中國車手可透過外卡資格參賽。車手許建豪表示，透過MXGP前來上海，將帶給中國摩托車運動質的提升，也讓車手有更好的平台、舞台去學習，以跟上國際的腳步。他認為，為走向國際水平，中方車手也已經準備多年，隨時蓄勢待發。

▼中國車手許建豪。（圖／記者陳政錄攝）