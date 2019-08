紐約藝文「都會部落」系列展覽報導　消失面孔的眾生相：難民

圖、文/Giovanna Sun 小喬

紐約台美文藝協會,美國NYFA紐約藝術基金會,紐約拉丁美洲藝術中心攜手推動的「都會部落」Urban Tribes展覽持續進行中。都會部落策展企劃內容包括講座、藝術展覽、戶外投影、表演與出版品。

都會部落展覽分成兩個主題,主題一「城市大篷車」,大篷車caravan原意為載滿難民闖入邊境的敞篷大貨車,詞彙延伸演變成流浪在國境與邊境之間的浪人與難民的代名詞。「城市大篷車」展覽的藝術家來自世界各地,由他們的體驗與創作將芸芸眾生漂流於各地所面對的現實與心情藉著作品傳達出飄浮無根的遊子心情與消失自我後的困惑。

進入全球化時代,國與國之間還有人與人之間所產生的距離越來越小,跨越的界線只在渠呎之間,這樣子的近距離帶來的重大改變有著無限的可能。生存危機與文化差異還有歷史情仇都會造成人的衝突。「部落」可在各處形成,難民跨不過那條界限就在邊境聚集形成難民營,網路上集結同好也是數位聚落,將生命的個體藉著科技集合。

每個既是相似又不同的族群尋找「融合」與「利益共享」的環境,追根究底還是在於人是必須要過群體生活的動物,種族不同、語言、宗教、文化皆不同,同生在一塊土地上總是要妥協,成為地球上的一個小分子。

都會部落由資深國際策展人李美華主策劃,並邀請Sarak Walko、Jennifer Pliego, ,和光年創辦人John Parker共同策展,及紐約大Alexandra Chang 組織研討會。還有台灣歷史學家與作家Alessandra Wang協助,參展藝術家共三十位。並接著計劃出版136頁的彩色圖版專刊。

曾鈺涓的365以她的名字Jane在網上搜尋365天,將同名之人再製成電腦合成圖。

曾鈺娟Yu-Chuan Tseng

Digital Portraits-Jane, 2018,

Computer- generated images, photo print,

365 pieces

4 x 4 inches each,

Program by Sheng-Po Shen, Yi-Ching Huang

Courtesy of the artist

孟祥璐以自我側影建構燈箱,呈現移民過程中所產生的影響

孟祥璐 LuLu Meng

