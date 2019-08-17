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她20年前重病醫生勸：回家等　今成「油畫大師」74歲上海開個展

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▲▼寶吉祥藝術中心和蔡玉葉油畫展。（圖／記者陳政錄攝）

▲藝術家蔡玉葉於上海辦個展。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

台灣油畫藝術家蔡玉葉家住彰化，從未受過專業的藝術教育，直到50多歲時於「鬼門關前走一遭」後才拾起畫筆，卻奇蹟般的成為「油畫大師」，不只「用畫換屋」，更屢次赴海外辦展。今年74歲首次於上海亮相的她說，希望以後能多來辦展，讓更多人看到她的畫作。

《光與彩:蔡玉葉油畫展》昨（16日）於上海寶吉祥藝術中心揭幕，精選蔡玉葉近6年的創作精華，包括今年甫獲南韓「亞細亞美術賞」最高大獎的作品等25幅登陸。

▲▼寶吉祥藝術中心和蔡玉葉油畫展。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，剛出道時被稱為「素人畫家」，自述實際年齡為74歲的蔡玉葉，人生經歷頗為傳奇，年輕時歷練過電影、舞台、服飾彩妝等領域，但從未受過專業的藝術教育訓練，直到50歲時的一場意外，才改變她的人生。

蔡玉葉於受訪時回憶，20年前其實自己身體狀況很差，加上工作上的瑣事導致疾病纏身，醫生曾經勸丈夫將自己「帶回家等」就好，直到有次意外摔倒撞到頭部後，在康復的過程中不僅逃過一劫，彷彿看破生死後，身體狀況還逐漸好轉，更在閒暇中拾起畫筆，還「越畫越有心得。」

▲▼寶吉祥藝術中心和蔡玉葉油畫展。（圖／記者陳政錄攝）

在前故宮院長馮明珠的眼中看來，蔡玉葉是在看破紅塵後，激發出自己於文藝領域從業多年的藝術細胞，但對蔡玉葉的丈夫來說，當時可是嚇了一大跳，還曾經看著太太的創作詢問，「是不是有誰（哪個畫家）來過」。

就這樣，蔡玉葉的畫作一路從具象畫，演變到半具象，最後以「心相抽象」的油畫聞名，善於藉流動的顏料，抒發心境的自由，於畫作中表達生活中的光影與自然的壯麗景觀。

蔡玉葉笑稱，自己不喜歡參考或模仿其他藝術家的作品，這樣才能畫出自己獨一無二的風格。同時，她也不會先設定好架構，而是一切隨心，透過光影和顏色的對比、色彩的流動體現心中的想像，大多數作品取材來自自然美景、天地萬物，甚至是自家庭院的花花草草。

▲▼寶吉祥藝術中心和蔡玉葉油畫展。（圖／記者陳政錄攝）

自2009年蔡玉葉畫作首次對外展出後，迄今她已舉辦超過20次個展，與參加數次聯展和博覽會，從台灣出發，遍及南韓、義大利等地，去年參加東莞松山湖兩岸藝術聯展後，本次是第二次登陸辦展，並以個展形式亮相。

蔡玉葉坦言，她的繪畫之路開啟有點意外，但20多年來已成為生活寄託和傳達情感、表達自我的重要管道，自己除了每年都向「觀世音菩薩」還願做慈善，也感謝許多海內外收藏家捧場，甚至連現在彰化住家都是「用畫換來的」。她希望未來還能一直畫下去，並多到大陸辦展，因為感覺這裡的人「很親切、很友善。」也讓自己的畫讓更多人看見。

▼寶吉祥藝術中心顧問、前故宮博物院院長馮明珠（左起）和藝術家蔡玉葉、寶吉祥藝術中心行政經理顏麒生。

▲▼寶吉祥藝術中心和蔡玉葉油畫展。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：上海,油畫,藝術,蔡玉葉

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