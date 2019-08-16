快訊／終於准了！　高雄市警局核定「Wecare高雄」4場遊行

▲尹立16日再次親赴市府遞件遊行申請，市警局在傍晚確定核准。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達／高雄報導

終於准了！「Wecare高雄」發起人尹立等人16日一早親赴高雄市政府遞交申請書，高雄市警局審核後，在傍晚核准11月26日、12月21日2場遊行申請。

台灣基進與Wecare高雄在12日共同遞件申請「罷韓大遊行」，在14日收到市警局「不予許可」的公文，他們質疑，韓國瑜選前一句「政治意識形態抗議及遊行通通不准」確實已經成為各機的大緊箍咒。因此今(16日)台灣基進高雄黨部主委李欣翰、Wecare高雄發起人尹立等人選擇到鳳山行政中心，再次遞送申請書，並指名給韓國瑜，同時還備有韓國瑜高粱特調

「罷韓大遊行」被拒絕原因，尹立提到，市警局不予許可的主要理由是「沒有文化局的場地同意書」，而他先前已親自跟市警局說明，第一，此遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心，在駁二前解散，沒有要進入駁二，既然沒有要使用文化局場域，又何需場地同意書？第二，已於8月9日向養工處申請路權，只要申請到路權，道路是清空狀態就符合就地集合、遊行及解散之用，但養工處卻回應「警察局准許你們遊行，我們才准路權」。

Wecare高雄發起人尹立表示，為凸顯市府利用行政權糊弄社會運動的荒謬手法，特別準備媒體所報導韓市長最愛的特調「高粱酒加大蒜」，比喻「高粱酒就像是韓市長的行政權，局處如同是左右手，左手敬右手，右手敬左手，都是韓市長的市府單位唱雙簧，結論就是通通不准」。尹立與台灣基進高雄黨部主委李欣翰舉杯回敬韓國瑜市長，拜託不要再玩左手敬右手、右手敬左手的遊戲，把遊行權還給人民。