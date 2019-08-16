香港罷課領袖「抵紐約念書」號召818遊行　人民日報：年輕人被利用！

▲羅冠聰已抵達美國，準備到耶魯念書。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港眾志創黨主席羅冠聰向來支持遊行集會，被新華社點名為「「禍港亂港頭目」之一。羅冠聰14日於臉書發文表示，已經抵達紐約，準備在耶魯大學進修，雖然人不在但卻仍心繫香港，也呼籲民眾們818要上街遊行。

羅冠聰於發文中指出，因為有12小時的時差，無法第一時間得知香港時事，但在不同位置、崗位上可以找到貢獻香港的方法，「在這動盪時代出走，除了感到惆悵，亦有一股強烈的責任感。」

羅冠聰表示，這些年一直參與國際連結工作，持續推動「香港人權及民主法案」的立法遊說，「在美國這一年，繼承上次與國務卿、國會議長會面，推動香港議題的敏感度，我相信將會有非常多工作展開」。

「我們在民主路上相遇，也定必能在脫下口罩面罩後相擁」，羅冠聰指自己雖然離開了香港，但無時無刻都掛念著香港的狀況，他也呼籲大家8月18日民陣遊行，記得要走出來，抗爭到底。

但由於目前香港情勢越發緊張，有香港網友質疑，「為什麼要這個時候走？可不可以考慮逆權運動結束後去進修？齊上齊落好嗎」、「你所屬團體不是號召罷課，你怎麼自己跑去上學，你的兄弟們怎麼辦」。羅冠聰也回覆，去年底就報好課程，萬分不甘在此時此刻離開。

但也有網友支持，「大家明白！你take care！ 可以去外國進修對年輕人來講是好好的機會！香港人會撐住，五大訴求，不撤不散」、「聰仔努力！祝褔你學業成功」、「祝聰仔快點學成歸來，再為香港市民服務，加油！」。

新華社13日曾重砲批評，香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰為「港獨組織頭目」；人民日報海外往則發文稱他為「煽動『九月罷課』的港獨頭子」，向年輕人喊話，「該清醒了！亂港分子把你們當工具，請擦亮眼睛，認清面目，莫再隨之起舞，不再供其驅使。止暴制亂、守護香港，才是真正對自己負責」。

先前觀察者網曾報導，黃之鋒、羅冠聰等人和美國駐港領事、美領館政治部主管Julie Eadeh見面。黃之鋒之後承認會面，並且表示「只是交流」。