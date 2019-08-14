警拔槍對準示威者　港警：生命受到威脅「表現英勇、果斷及克制」

▲0813香港機場發生警民衝突。（圖／路透社，下同）



記者劉亭／綜合報導

香港機場13日「機場集會」有一名示威者被懷疑為公安被綁手、環時記者被圍毆，更有警員拔槍對準示威者。警方14日召開記者會表示，警員在生命受威脅下拔出手槍戒備，「行為正確、合法合理，表現英勇、果斷及克制」

綜合港媒報導，警務處助理處長（行動）麥展豪表示，大批示威者聲稱和平集會，但有極端激進的示威者阻撓旅客，並出現對其他人濫用私刑、罔顧人命、阻礙救護員到場等情形。

警察撤離時受到示威者襲擊，更有人破壞警車車窗，一名警員在追捕襲擊他的示威者時，被大批示威者推到角落圍毆，又被搶走警棍和胡椒噴霧，因生命受到威脅才拔出手槍戒備。

警察公共關係科總警司謝振中則表示，警方昨日以涉嫌非法集結共拘捕5名年男子，年齡介於17至28歲之間，其中兩人涉嫌襲警及藏有攻擊性武器，5人現正扣查，由新界南總區重案組跟進。

謝振中也指出，除了出手推人，即使高舉雙手阻人離開，刻意限制他人自由出入，都可能涉及非法禁錮，最高可囚七年，如涉遊盪罪囚兩年，普通襲擊可囚一年。機管局已取得臨時禁制令，任何人士如果違反禁制令就是藐視法庭，警方也會配合機管局要求到機場執法。