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70歲母象垂死畫面曝！虛弱躺地…皮包骨身形惹人憐　眾人無助圍觀

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記者詹雅婷／綜合報導

斯里蘭卡年邁的70歲母象提基莉（Tikiri）日前登上各大媒體版面，因為牠脫下身上華麗服飾後的身軀，是骨瘦如柴的模樣，甚至被迫參加遊行，連續走了10天，令人心疼。如今，最新照片曝光，可見牠無助地躺在地上。動保團體痛批，走路工作對牠來說負擔過重，「是時候終結動物參與節慶（的行為）了。」

▲▼ 斯里蘭卡年邁的70歲母象提基莉（Tikiri）最新影像曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲ 提基莉最新影像曝光。（圖／翻攝自臉書Save Elephant Foundation

綜合每日郵報、都市報報導，提基莉當時被當作遊行表演道具，參加當地傳統佛教節日佩拉赫拉節（Perahera Festival）。但根據「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation）創辦人查樂特（Lek Chailert）揭露的照片，牠當晚全身被蓋上華麗服飾，但只要一掀開這些掩飾，立刻就能見到牠骨瘦如柴的身軀。

查樂特提到，約有60頭大象和提基莉有著相同的悲慘命運，要從傍晚工作到深夜，遊行路途長達好幾公里，還得忍受噪音和煙火干擾，就這樣連續10個晚上。

「人們為慶典感到快樂，但沒有人會看到牠骨瘦如柴的身軀以及虛弱的健康狀態」，查樂特提到，「因為被面具蓋著，沒人看見牠眼中的淚水，也沒人看到牠的眼睛因為強光而受傷，沒有人注意到牠走路時，每一步都是那麼艱辛。」

▲▼ 華美外衣掩蓋提基莉所遭受的不人道對待。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

根據最新曝光的照片，可見提基莉虛弱躺在地上。「拯救大象基金會」在臉書上提到，儘管牠的身旁有許多人駐足圍觀，但似乎沒有人可以幫上忙，身體狀態明顯不佳，且相當虛弱，「我們見到牠的那天，獸醫還說牠很強壯可以走路？！我們不能坐視不管，是時候站起來了，採取行動保護還在受苦、等待我們救援的那一群，是時候終結動物參與節慶（的行為）了。」

談及此事，國外電視廣播主持人坎貝爾（Nicky Campbell）已公開表名反對立場，「以宗教名義殘忍對待美麗、有知覺的老太太（指母象提基莉），真是令人作嘔…在牠歷經這麼多之後，應該要給牠一個機會，讓牠從痛苦中解脫，並給予妥善照顧。牠需要我們的幫助，就是現在。」

►影／「沒人看到她的淚水 」70歲母象被逼遊行10天...華服掀開瘦到皮包骨

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關鍵字：斯里蘭卡,遊行,佩拉赫拉節,世界大象日

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