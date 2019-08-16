潘恒旭要辦「衛生麻將大賽」…林智鴻超酸：前三名可跟市長度假打一圈

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜打麻將話題越燒越熱，雖然引來不少批評，但也有支持者認為是民進黨黑韓，就有人在高市觀光局長潘恒旭臉書底下留言，希望能在高雄舉辦「全國衛生麻將大賽」，促進高雄觀光。潘恒旭也表示，要辦麻將大賽，等到他確認細項就能「確定」辦。但林智鴻話說得很酸「要辦的話，預賽辦在四維行政中心一樓大廳，複賽辦在鳳山行政中心市長室外，決賽辦在市長左營租屋處，前三名跟市長到Club med一起度假打麻將」。

▲民進黨高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴君欣攝）

▲有支持者在潘恒旭臉書底下留言建議辦衛生麻將大賽。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

高雄市觀光局長潘恒旭15日晚間在臉書上分享韓國瑜官方競選MV《高雄ㄟ讚》，有支持者在底下留言，「潘局長，民進黨林X障，要黑市長打麻將，您是否考慮一下這個創意，高雄市舉辦全國衛生麻將大賽，為高雄觀光熱度再加溫」。《ETtoday新聞雲》記者詢問潘恒旭取得回應，潘表示，要辦麻將大賽，等到他確認細項就能「確定」辦。

沒想到此話題又引來討論，民進黨高雄市議員林智鴻話講得很酸，他說「我覺得潘局長非常有創意，建議要辦的話，預賽辦在四維行政中心一樓大廳，複賽辦在鳳山行政中心市長室外，決賽辦在市長左營租屋處，前三名跟韓市長到Club med一起度假、打一圈麻將」。

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