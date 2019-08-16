悲慘嬰出生4天餓到暴斃　狠父母「嬰屍塞鞋盒」丟墓園…只因養不起！

▲英國小夫妻在出生4天的孩子死亡後，塞進鞋盒亂埋。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國博爾頓（Bolton）近日發生一起離奇的嬰兒死亡意外，一對夫妻在生下小嬰兒後出院，沒想到警方小嬰兒出生的六周後，接獲報案在一處墓園內的出現一個詭異的鞋盒，打開竟然是一具嬰屍。

綜合外媒報導，當時警方接獲報案後，趕往墓園檢視鞋盒，並且循線找到嬰兒的父母親安東尼（Anthony Clark）與凱瑟琳（Catherine Davies）兩人坦承因為生活有些難關，若在撫養一名孩子，對他們而言將會是沉重的負擔，因此在嬰兒出生四天後死亡，兩人決定將屍體放進一個不起眼的鞋盒內，接著帶到墓園擱置。

▲出生4天的寶寶就這樣被塞進鞋盒。（圖／示意圖／Pixabay）

博爾頓兒童保障委員會聽聞消息後表示，這名嬰兒就這樣被自私的父母結束了短暫且悲慘的生活，他需要承擔多少痛苦，甚至還被自己的親生父母討厭、遺棄。據悉嬰兒屍體在發現時，幾乎呈現乾扁狀，研判是因為沒有被餵食而脫水死亡。

法官表示，在調查的過程中嬰兒的父母顯然都有一段很「黑暗」的童年，甚至到現在跟兄弟姊妹也都是同父異母、或是同母異父，對家庭的觀念較為薄弱，「隱瞞懷孕」並不罕見，但對於將嬰孩養到死亡卻選擇隨意埋葬，讓人相當震驚。