罕見病「後鼻孔嚴重狹窄」　發現嬰兒呼吸困難不喝奶儘快就醫

▲▼患有後鼻孔嚴重狹窄的寶妹，經醫師以置入氣管内管及兩側鼻管方式治療後，目前已正常吸奶。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

38歲張姓婦人8月初生下重達4400公克的寶妹，卻因為寶妹呼吸困難、無法正常喝奶住進加護病房而憂容滿面，經醫師診斷為後鼻孔嚴重狹窄，置入氣管内管及兩側鼻管方式治療後，寶妹目前已正常吸奶，小兒科醫師鄭永隆表示，後鼻孔嚴重狹窄發生的機率約為5千分之1至8千分之1，父母親發現新生兒喝奶沒有力氣、嘴唇發紺、厭食等症狀，應盡快就醫治療。



顧不及自己才剛生完寶妹，忍著剖腹傷口的疼痛，每天最期待的就是1天2次與寶妹見面的時光。想起寶妹剛出生時一度因呼吸困難情況緊急而發出病危通知，當時真的害怕到不知所措，所幸經由醫療團隊的細心照護，寶妹終於可以正常喝奶，張姓婦人放下多日來心中的不安與恐懼，除了帶著哥哥不斷的向寶妹喊話加油，也期盼她健康出院早日回家慶祝滿月。

請繼續往下閱讀...

▲寶妹一天比一天進步，張姓婦人（右）相當感動頻頻向鄭永隆醫師（左）致謝。



門諾醫院小兒科主任鄭永隆表示，寶妹出生時呼吸就相當喘，雖給予非侵入性的呼吸器，但狀況並未改善，後經檢查發現，寶妹的鼻孔竟然只有一般新生兒鼻孔的10分之1大，確診為後鼻孔嚴重狹窄才會造成呼吸喘、無法正常喝奶等症狀。醫師表示，後鼻孔狹窄是無法在產檢時就發現，新生兒發生的比率約為5千分之1至8千分之1，呼籲新手父母，如果發現孩子喝奶無力、嘴唇發紺、厭食等症狀時，應盡快就醫。



想起寶妹剛出生時的緊急狀況，為了避免家人擔憂，媽媽說即使進到新生兒加護病房探望寶妹時也不敢拍照，深怕自己看了會更傷心，所幸在醫護團隊的細心照料下，寶妹一天比一天進步，看到醫師記錄寶妹喝奶的影片，張姓婦人除了相當感動也頻頻向醫師致謝，尤其醫師還特地幫女兒取名「寶妹」，為她帶來滿滿福氣。



鄭永隆表示，因為寶妹屬於嚴重的後鼻孔狹窄患者，醫院也將針對眼睛、鼻子、耳朵、心臟及生殖器等器官進行檢查，並近一步送驗染色體是否異常，才能評估是否為罕見疾病CHARGE症候群（聯合畸形）。