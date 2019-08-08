肉肉嬰擠出「蓮藕手」！婆媽斷定「孕期做這事」被胎神綁　逼媽抓去廟裡處理

▲嬰兒手腳常常因為肉肉擠出一圈一圈的痕跡，模樣像一節一節的蓮藕。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

在傳統長輩眼中，懷孕的婦女常常有許多事不能做，如拿剪刀、提重物等；如果準媽媽不在乎直接做了，孩子一旦發生什麼事，就可能被怪罪觸犯禁忌。一名媽媽日前就被婆媽「建議」要帶孩子去給師父改一改，原來是孩子手上因為太肉擠出一圈一圈的痕跡，對方懷疑是被胎神綁住，瘋狂逼她帶去廟裡處理。

「連我婆婆都沒說話了，到底煩不煩。」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中抱怨，她表示孩子和許多幼兒一樣，因為手腳肉肉比較多，難免擠壓出一條條的線，就像「米其林寶寶」一樣，不過通常長大後應該就會消失，且在她眼中也是「養得好」才會有的。

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然而，日前卻有婆媽斷定孩子手上會有這樣的痕跡，一定是因為媽媽懷孕的時候有「拿針線縫東西」，才會害孩子被胎神綁住，要這位媽媽趕快帶小孩去廟裡給師父改一改。原PO無言表示，原本想說聽聽就算了，但對方卻還是一直追問她有沒有去改，「那個人根本到現在都還沒生小孩，覺得煩躁。」

▲婆媽建議原PO借助信仰力量改善孩子的「蓮藕手」。（示意圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，許多家長都說，小朋友小時候雖然有這些痕跡，但長大後就會漸漸消失，不需要太擔心，「什麼屁都可以牽拖鬼神」、「慢慢的，會練就左耳進右耳出的好功夫」、「他應該自己去」、「就是很會養跟胎神有什麼關係」、「皮膚很好才會這樣齁」。

此外還有媽媽分享類似事件，她表示兒子手上有胎記，有長輩為此碎嘴問說是否有在孕期拿針，讓她傻眼表示「我是護士當然每天拿針......。」

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