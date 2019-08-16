Live／畫面曝光！解放軍集結深圳　到香港僅需10分鐘

記者朱世凱／綜合報導

香港反《修犯條例》示威者先前連續3天在機場進行示威行動，更一度爆發警民衝突。北京官方日前直指示威者行為「出現恐怖主義苗頭」，還透露中共軍車正在往深圳灣集結。今（16）日，外媒也曝光解放軍在深圳集結的畫面，解放軍東部戰區陸軍曾發文稱，從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

《美聯社》先前報導，位於科羅拉多州（Colorado）Maxar科技公司的「世界觀」衛星（WorldView）12日拍到，位於香港對岸的深圳灣體育中心，也稱為「春繭體育館」的周遭，集結多達500多輛軍用運輸車，照片中可見足球場已遭到軍用車輛團團包圍，外界懷疑可能是和香港長達2個月的示威有關。

▼解放軍稱深圳抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

中國駐德國大使吳懇15日接受德國電視台ZDF訪問時表示，香港示威是源於修訂《逃犯條例》，但港府已經宣布暫緩修例，示威者卻走向極端和暴力行動，北京當局必須採取必要措施「規範公共秩序，制止暴力」；另外，解放軍在中國領土內移動很正常，倘若香港局勢失控，中央政府將會接手。

吳懇在採訪過程中，並不對解放軍集結在香港邊界的消息發表意見，對於警方制伏示威者時以武力對待，他指出，是因為示威者愈來愈暴力，導致警察和記者受到攻擊才會有這樣的情況。