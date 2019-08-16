妙齡女謊稱急需周轉男子急匯款　行員與警方合作攔阻詐騙

▲台南市歸仁分局仁德分駐所警員曾華毅、洪慈霟等2員，及時攔阻謝姓男子被詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南謝姓男子透過交友軟體認識1名面貌清秀、身材姣好之外籍妙齡女子，該女子稱急需金錢周轉，且來台時可以與謝男一同出遊，謝男欲匯款時被銀行行員發現有異，通知歸仁分局警方到場查處，經員警用心勸說，謝男始驚覺是騙局一場。

歸仁分局仁德分駐所警員曾華毅、洪慈霟等2員，於8月14日下午１時巡邏時，接獲中國信託銀行通報，有名男子欲匯款至他人帳戶覺得可疑，請員警到場協助，經員警到場了解為謝姓民眾，於交友軟體認識1名妙齡女子，並邀請謝男加入LINE投資群組內，自稱群組內成員均有投資她經商且獲利不少，現因周轉不靈向謝男求助借3萬元資金，且女子表示若到台灣一定會邀請謝男一同出遊，謝男抱著借助資金周轉，且能認識1名妙齡女子心態，欲匯款給對方。

員警聽完謝民闡述後研判應遭詐騙，並向謝民解釋這是詐騙集團慣用手法，一開始謝民仍執迷不悟，堅持要匯款，但經過員警苦勸及說明以往發生過之案例後，謝男始醒悟一切皆為騙局。

歸仁分局表示，網路交友暗藏可能損及人身及財物安全之詐騙陷阱，過程中若遇網友提及金錢援助或反常之利益贈送時，就必須提高警覺，不論對方如何動之以情或誘之以利，自己仍需保持理性，不輕易受其影響，天上掉下來禮物更要提高警覺，才是防範網路詐騙事件有效之道。