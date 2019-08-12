收七夕禮物先幫墊30萬運費　她被阻攔匯款才知「真心換絕情」

▲警方設計「境外匯款，小心有詐」的8字警語貼紙，提醒民眾小心受騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名女子2日中午12點30分到士林區合作金庫，表示要匯款9500美元（近新台幣30萬）至境外戶頭，稱要幫朋友先付運費，但機靈的行員直覺有詐便通報警方，果真是「假交友詐騙」，經銀行及警方聯合攔阻，女子才未有損失。警方近日也推出警語貼紙，希望有效減少民眾受騙機率。

當天，文林派出所接獲銀行通報稱，疑似有女子遭到詐騙想匯款至境外帳戶，警員蘇盟凱、蕭良誠便立即前往處理。經了解，該女子在網路上認識一名外籍男子，雙方透過網路聊天數月，男子取得女子信任後，見時機成熟就表示七夕情人節要送禮物給她，但因有事無法立即支付運費，需該女先墊9500美元，匯款至國外快遞公司帳戶。員警一聽，研判就是詐騙！所幸女子在多方勸阻下，及時踩煞車。

▲士林分局分局長吳進宗親赴銀行致贈感謝狀誠。（圖／記者孫于珊翻攝）

士林分局分局長吳進宗事後親赴銀行致贈感謝狀，也呼籲網路交友要特別謹慎小心！詐騙集團常假冒身家或職業，配上俊美的大頭照及每日噓寒問暖取得被害人信任，之後再藉口稱急需用錢，被害人若交出錢後驚覺有異，也來不及了，對方早已失聯。

對此，台北市政府警察局特別設計「境外匯款，小心有詐」的8字警語貼紙，協請各金融機構配合張貼於「取號機」及「匯款櫃檯」等明顯處，以期提醒民眾此類詐騙手法。

民眾若發現可疑網友或有任何疑問，可立即撥打165反詐騙專線查證。

▼警方與銀行聯手防詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

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