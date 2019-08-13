表弟超久不見！從英國贈「iPhone名牌包」傳訊：卡印尼...她急奔銀行結局曝

▲▼高雄一名女子要匯款1988美金才能解鎖國外「表弟」送來的禮物。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市一名50歲的朱姓女子，在微信上碰到一名自稱是許久未見移民海外的「表弟」，聊了數次之後，表弟稱要將在英國商場購買的名牌商品贈送給她，但因寄送過程出問題，需要支付1988美金才能領取，朱女信以為真，所幸在匯款時，行員察覺不對勁報警處理，這才阻止了一場詐騙案的發生。

根據警方調查，50歲的朱姓婦人在微信相認一位自稱為表弟，且為大陸二代早已移民海外的男子，因雙方許久未見面，表弟還在英國商場購買名牌包、精品、蘋果手機、電腦等名牌商品，準備寄送來台給朱女當作禮物。

朱女聞言感到相當窩心，在家中等待包裹的到來，結果接到自稱是海外物流公司的電話。對方向她解釋，包裹目前卡關在印尼，要求婦人繳交1988美金才能解鎖，若沒付款包裹會遭海關扣留，還出示海關的稅單條碼及購買的商品照片給她。

朱女聽到這一番話，不疑有他按照對方指示前往銀行匯款。由於她匯款過程中不斷查看手機，銀行行員驚覺不對勁，趕緊報警處理。所幸在警方不斷勸說「這是詐騙」後，朱女終於恍然大悟，打消了匯款的念頭，成功保住荷包。

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