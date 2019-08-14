鄰居急領300萬救女兒　鄉長出馬「你女兒在這！」視訊…夫妻破涕為笑

▲詐騙集團要婦人領款300萬，埔鹽鄉長許文萍成功阻止。（圖／許文萍提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉陳姓婦人13日中午接到不明電話，傳來疑似女兒的求救聲「媽媽救救我」，表示被朋友陷害運毒，要300萬現金否則將有殺身之禍，陳婦趕緊動身去郵局要將身邊所有的積蓄300萬全部領出來，成功的被住在隔壁的鄉長許文萍攔阻，警方也在郵局通報下，緊急攔下陳姓婦人取款，全民合作化解一場騙局。

許文萍說，陳婦要去領錢的事，驚動隔壁鄰居，只見到陳婦的丈夫拿著手機，與電話另一頭的人交談，內容還說到「贖金300萬，最後180萬成交」，對話內容引起她的注意，直覺認為這就是「詐騙集團」，還上前制止，陳婦卻哭著拜託對方不要掛掉電話，讓他們保持通話，否則女兒會有危險，想阻止也來不及，趕緊通報警方前去郵局攔阻。

▲埔鹽鄉長許文萍與警方一同阻止。

許文萍說，跟陳婦與陳婦丈夫說這就是詐騙，他們都不信，還對她說「女兒出事算妳的」，於是才想到打給陳婦的女兒，然後要對方以通訊軟體視訊給陳婦看，陳婦這才卸下心防破涕為笑，讓300萬積蓄不會白白落入詐騙集團口袋。

警方接獲報案後，立即到埔鹽郵局攔阻陳婦卻不見人影，但據郵局行員表示，陳婦當時拿手機，衝進郵局說要領180萬，當下覺得可疑，問明緣由後勸說陳婦這有可能是詐騙，陳婦隨即又改口說要領70萬，但郵局仍舊拒絕陳婦領款，因此便騎車離去，便立即告知其他鄉鎮郵局，要注意陳婦一旦要領款，一律拒絕支付。

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