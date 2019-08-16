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川普：很快就會和習近平通話　聚焦貿易問題

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示，很快會和習近平通電話。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普15日發推文表示，如果中國國家主席習近平能親自與香港示威者見面，就可以解決香港問題並帶來和樂和光明；他稍後指出，已經和習近平安排好一次通話，兩國元首很快會針對貿易問題進行討論。此前，川普曾發出一項重要訊息，即美中貿易戰與香港問題連動。

綜合外電報導，川普在紐澤西州（New Jersey）受訪時表示，美國政府一直在和中國進行「非常好的談判」，也形容過程「極富成效」，「他們希望做點什麼」。

此前川普曾表示相當熟悉習近平，「他是一個優質的領導人，相當尊重他的人民」，並敦促習近平能夠以快速且人道的方式和平解決香港問題「他能做到的，來個私人會面？」

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關鍵字：美國,川普,中國,習近平,北美要聞

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